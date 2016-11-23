۴۳ درصد مصوبات کارگروه رونق تولید در استان سمنان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران به مناسبت نخستین سالگرد تصدی گری پست استانداری سمنان به میزبانی دفتر خود، ضمن تشریح نکات مثبت کارنامه یکساله خود و ضمن بیان اینکه از ابتدای سال تا کنون نشست های متعددی برای نجات واحدهای تولیدی مشکل دار در استان برگزار شده است، ابراز داشت: این نشست ها تا کنون ۶۴۸مصوبه داشته اند که بیش از ۳۲۰ مصوبه آن عملی شده است.

وی افزود: از ابتدای سال تا کنون همچنین دو هزار و ۵۴۰واحد تولیدی در دو بخش دامداری و کشاورزی و صنعت و معدن در سامانه بهین یاب ثبت نام کردند که تا کنون ۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات رفع موانع تولید در استان پرداخت شده است.

۸۵۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید پرداخت می شود

استاندار سمنان با بیان اینکه از میان دو هزار و ۵۰۰واحد تولیدی ثبت نامی در سامانه بهین یاب ویژه رفع موانع تولید استان، یک هزار و ۷۸۰واحد برای دریافت تسهیلات ارزان قیمت به بانک معرفی شده اند، گفت: این تعداد واحد تولیدی قرار است ۸۵۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند که تا کنون ۲۵۰میلیارد تومان آن پرداخت شده و مابقی در اسرع وقت پرداخت می شود.

خباز از دیگر دستاوردهای یک‌ساله خود را اجرای موفق سرشماری نفوس و مسکن و انتخابات مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: حضور ۸۲درصدی مردم در این رویدادها رکوردی جدید در عرصه مشارکت مردم در طرح های مدنی را برجای گذاشت.

وی افزود: در طرج سرشماری پیش بینی دولت حضور ۴۰درصدی مردم از طریق سرشماری اینترنتی بود که این امر در استان سمنان با ۸۲ درصد تاریخ ساز شد و این در حالی است که برخی مناطق مانند میامی و سرخه این میزان به بیش از ۹۴ درصد نیز رسید.

استانداری پیگیر رفع مشکلات مردم است

استاندار سمنان همچنین دیگر دستاورد یک‌ساله خود را برگزاری شش نشست خبری با اصحاب رسانه دانست و گفت: ۶۰ مصاحبه رادیویی و تلویزیونی در یکسال اخیر نشان می دهد که بنده در راس استانداری سمنان سعی در تعامل خوب با اصحاب رسانه داشته ام و سعی می شود این تعامل مثبت و سازنده بیش از پیش ترویج یابد.

خباز همچنین از برگزاری ۱۰۰نشست با مقام های دولتی در یک‌سال اخیر خبر داد و ابراز داشت: تمام مسئولان استانی در سمنان می دانند که بنده و تیم اقتصادی استانداری به صورت هفتگی در پایتخت حضور داریم و برای جذب سرمایه گذاران همیشه در تلاش هستیم و تا کنون ۳۳نشست خارج از استانی برای رفع مشکلات مردم برگزار کرده ایم.

وی افزود: در یک‌سال اخیر کارگروه های مختلف استانداری از اقتصاد مقاومتی تا صنعت، معدن و تجارت، چهار هزار و ۴۱۳مورد تشکیل جلسه داده اند که این امر نیز می تواند در زمره اقدامات خوب استانداری تلقی شود.

محمدرضا خباز نماینده سابق مجلس یک‌سال پیش به جای محمد زند وکیلی به استانداری سمنان منصوب شد.