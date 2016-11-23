یزد فاقد مکان مناسب برای نگهداری کالاهای قاچاق است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور طالبی ظهر امروز چهارشنبه در جلسه مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی استان یزد با اشاره به مشکلاتی که در زمینه نگهداری کالاهای قاچاق در یزد وجود دارد، اظهار داشت: نبود انبار مناسب همچنین نبود امنیت لازم در انبار فعلی مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: زمین مناسبی به وسعت ۱۰ هزار مترمربع برای احداث یک انبار اختصاصی در نظر گرفته شد و ساخت انبار نیز در سال ۸۹ و در سفر هیئت دولت تصویب شد اما هنوز اعتباری برای ساخت آن اختصاص نیافته است.

طالبی یادآور شد: ظرفیت انبار فعلی نیز تکمیل است و دیگر فضا برای انتقال کالاهای جدید وجود ندارد.

وی، اعتبار لازم برای احداث انبار اختصاصی در یزد را ۱۰ میلیارد ریال بیان کرد و اظهار داشت: در صورتی که بخشی از مشکل اعتباری آن در استان حل شود، می‌توانیم رایزنی‌هایی با ستاد مرکزی برای دریافت بقیه اعتبار داشته باشیم و موضوع احداث انباری اختصاصی برای نگهداری از کالاهای قاچاق را به سرانجام برسانیم.