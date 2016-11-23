شهر هنر اصفهان نیازمند هزار هکتار زمین است/مذاکره برای تملک زمین

سید مهدی سیدین نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهر هنر اصفهان به یک فضای شهری در نزدیکی شهر اصفهان اطلاق می‌شود که تا افق ۱۴۰۴ در عرصه فرهنگ و هنر در راس هرم مدیریتی نظام اقتصادی اجتماعی کشور قرار گیرد و با شعار جهانی کردن فرهنگ و هنر ایرانی اسلامی به جایگاه تراز اول در آسیای جنوب غربی و کشورهای اسلامی دست خواهد یافت.

وی افزود: این فضای شهری که به عنوان مرکز رویدادها، قطب اقتصادی و تجلی گاه مکانی در زمینه هنر و فرهنگ ایرانی اسلامی نقش ایفا می کند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح های عمرانی در حوزه فرهنگی در استان اصفهان و سطح کشور به شمار می‌رود.

سیدین نیا بیان داشت: پروژه شهر هنراصفهان شامل پردیس سینمایی، سالن‌های اجرای همایش، بازارچه هنر، محل برپایی ورک شاپ هنری، محل برپایی جشنواره‌ها و سمینارها و جشن‌های فرهنگی هنری در سطح داخلی و بین المللی و سایر امکانات برای برپایی فعالیت های فرهنگی هنری به شکل ویژه خواهد بود.

وی با بیان اینکه طی چند سال گذشته طرح عملیاتی کردن این شهر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است، بیان داشت: شهر هنر اصفهان قرار است به عنوان قطب فعالیت‌های فرهنگی هنری کشور در استان اصفهان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

به ثمر رسیدن شهر هنر اصفهان گام موثری در پیشبرد فرهنگ و هنر اصفهان دارد

رئیس سابق حوزه هنری اصفهان با بیان اینکه به ثمر رسیدن شهر هنر اصفهان گام موثری در پیشبرد فرهنگ و هنر اصفهان دارد و در جنوب غرب آسیا نقش آفرینی خواهد کرد، ابراز داشت: در طول این سالها فعالیت‌های ارزشمندی در حوزه هنری به منظور زنده نگه داشتن هنراصفهان و با تاکید بر اقتصاد هنر انجام شده است که همین همین امر دست مایه پروژه شهر هنر اصفهان نیز قرار گرفت.

وی با بیان اینکه محقق شدن طرح مطالعاتی شهر هنر در طول سه سال مراحل پژوهشی خود را پشت گذاشته است، ابراز داشت: پروژه شهر هنر اصفهان تنها مسیر دقیق در حوزه تمدن و پیشرفت در تمامی عرصه ها مسیر هنر است و بر این اساس باید هنرمندان و نخبگان این شهر نیز در این راه ما را یاری کنند.

مطالعات پروژه شهر هنر اصفهان به شکل کامل انجام شده است

سیدین نیا درباره میزان پیشرفت اجرایی شدن این طرح گفت: این پروژه نیازمند هزار هکتار زمین در اطراف اصفهان است و با توجه به اینکه زمینی با این وسعت در اطراف اصفهان کم است با چند مجموعه برای تملک زمین وارد مذاکره شدیم که امیدواریم سریع‌تر به نتیجه برسد.

وی اضافه کرد: مطالعات پروژه شهر هنر اصفهان به شکل کامل انجام شده است و اگر زمین تملک شود وارد مرحله طراحی و ساخت می شود.