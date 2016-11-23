به گزارش خبرنگار مهر، سعیدرضا رضایی، دبیر کمیته کشوری برچسبگذاری مواد غذایی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بعدازظهر چهارشنبه در این همایش افزود: برچسبهای نشانگر بارنگهای سبز، زرد و قرمز در بازار است که مصرفکنندگان باید بر اساس سلامتی خود، مواد را تهیه کنند.
وی با اعلام اینکه دارا بودن برچسب نشانگر محصولات غذایی اجباری است، اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، حدود ۸۰ درصد از واحدهای تولید محصولات غذایی، این برچسب و نشانگر را در زمان ارسال به بازار در محصولات درج میکنند.
رضایی گفت: در برچسبهای نشانگر سلامت میزان قند، نمک، چربی و اسیدهای مفید مواد غذایی تولیدی درج و در اختیار مصرفکنندگان قرارگرفته است.
این مسئول ادامه داد: همه فروشندگان مواد غذایی موظف به دارا بودن محصولاتی با برچسب نشانگر هستند که در صورت مشاهده محصولات غذایی فاقد برچسب نشانگر در فروشگاهها، کارشناسان مواد غذایی بهداشت به فروشندگان و تولیدکنندگان هشدار داده و برخورد کنند.
دبیر کمیته کشوری برچسبگذاری مواد غذایی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی گفت: باید بافرهنگسازی مناسب در بین خریداران، آنان را موظف به خرید کالاهایی کنیم که دارای برچسب نشانگر هستند و با این کار فرهنگسازی لازم را برای فروش مواد غذایی دارای برچسب نشانگر و دارای استاندارد لازم انجام شود.
همایش ۲ روزه برچسبگذاری فرآوردههای غذایی و آشامیدنی کشور در مازندران به میزبانی هتل مروارید بهشهر با حضور کارشناسان معاونت غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور امروز چهارشنبه آغاز و تا فردا ادامه دارد.
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