هزینه اردوی امارات را هواداران دادند/ بدهی مالیاتی ۷۰ میلیارد است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر طاهری درباره مسائل گوناگون باشگاه و تیم، برنامه‌ها و اهداف و شبهات و شایعاتی که مطرح می‌شود توضیح داد. او در ابتدای این مصاحبه بر اینکه اطلاع از مشکلات و موارد مربوط به باشگاه را حق هواداران می‌داند، تاکید کرد.

هواداران هزینه اردوی امارات را دادند

وی ابتدا به ادای توضیحاتی درباره برپایی اردوی امارات پرداخت و اظهار داشت: با توجه به تعطیلاتی که مکرر در لیگ برتر وجود دارد، سرمربی ما برنامه‌هایی را برای آماده‌سازی تیم اتخاذ می‌کند. بر همین اساس، از قبل برنامه داشتیم با توجه به تنوع بازی بچه‌ها و اینکه تعدادی از نفرات کلیدی هم در اردوهای تیم ملی و بعضا خارجی حضور پیدا می‌کنند، نفراتی که می‌مانند را از نظر بدنی، فنی و روحی در سطح خوبی نگه داریم. از سوی دیگر کمپ‌های تمرینی محدودی با شرایط مورد نظر ما در داخل کشور وجود داشت و در این شرایط توجه ما به سمت باشگاه ایرانیان امارات جلب شد که به هر حال توسط نهادهای داخلی اداره می‌شود و منافع آن هم به نوعی به مجموعه‌های مرتبط با خودمان بر می‌گردد.

با توجه به این امر هماهنگی را از طریق معاونان اقتصادی باشگاه انجام دادیم که تخفیف خاصی قائل شدند. پرداخت این هزینه هم توسط عزیزان هواداری انجام شد که در خارج از ایران اقامت دارند اما بدون چشمداشت حمایت‌های خوبی را از باشگاه محبوب خودشان داشتند و به این ترتیب هزینه‌ای به باشگاه پرسپولیس تحمیل نشد اما متاسفانه دیدیم در این مدت بعضی رسانه‌های محدود، اقدام به حاشیه‌سازی کردند. این ژست را هم می‌گرفتند که باشگاه پاسخ شفاف بدهد، اما واقعیت این است که بعضی از این افراد واقعا دنبال حقیقت نیستند و فقط دنبال مطالب منفی می‌گردند و از این جهت پاسخ به آنها فایده‌ای نداشت ولی همین الان در حال پاسخ دادن به هواداران و اکثریت عزیزان رسانه‌ای هستیم.

وی ادامه داد: هواداران اطمینان داشته باشند که ما خودمان در وهله اول مخالف هزینه تراشی‌های بی‌دلیل هستیم و سعی در کاهش آنها برای پرسپولیس داریم. در همین راستا با توجه به بزرگی نام و اهمیت بالای پرسپولیس و هوادارانش، تقریبا از سال قبل این جریان شروع شد که اردوهای ما بدون هزینه‌های معمول انجام شود. در جریان این اردو هم با توجه به ارتباطی که همزمان با اعضای تیم از جمله آقای برانکو داشتیم، کاملا اعلام رضایت می‌کردند و تاکید داشتند حتی بیش از اردوهای قبلی روی مسائل بدنسازی و تاکتیکی فشار آورده‌اند و تمرینات، مفید واقع شده است. نتیجه‌اش این است که الان وقتی در تمرینات، بچه‌ها را می‌بینیم هم از لحاظ بدنی و هم از نظر روحی کاملا مشخص است سرحال‌تر و با انگیزه‌تر از قبل کار می‌کنند و این مساله باعث امیدواری می‌شود.

مثل سایر تیم‌ها و مانند سال‌های قبل، لباس آوردیم

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره حرف و حدیث‌هایی که بر سر محموله پوشاک تیم در بازگشت سرخپوشان روی داد، افزود: برند قبلی که با باشگاه همکاری داشت، مشکلاتی با فدراسیون فوتبال پیدا کرد که تاثیر این مساله به ما هم رسید و شریک تجاری این برند نمی‌توانست به تعهدات خود عمل کند. آنها در این مدت برای اینکه ما هم با مشکل مواجه نشویم متحمل هزینه‌هایی شدند، اما در نهایت شرایط پرسپولیس اولویت اول بود و به این ترتیب با توجه به در پیش بودن بازی‌های آسیایی، رایزنی‌ها با برندهای دیگر از سوی معاونت اقتصادی باشگاه انجام شد که در نهایت منجر به آغاز همکاری با یک برند گردید تا با اطمینان خاطر فصل را ادامه بدهیم.

در ادامه برای اینکه برای تحویل لباس‌ها سرعت عمل داشته باشیم با توجه به اردوی امارات، قرار بر این شد که محموله‌ای را در امارات تحویل تیم بدهند که صرفا برای استفاده تیم تهیه شده است و با توجه به اینکه باید در تمرین و مسابقه از این برند جدید استفاده می‌شد و همچنین زمان استفاده از پوشاک زمستانی هم فرا رسیده است، محموله سنگینی هم بود. از سوی دیگر لباس‌ها خام بود و چاپ موارد مختلف روی آن در امارات موجب هزینه‌های ارزی می‌شد، بر همین اساس، تصمیم گرفتیم با توجه به موجودی قبلی، لباس‌ها به همان شکل به تهران منتقل شود و در اینجا کار چاپ را انجام بدهیم.

نتیجه اینکه لباس‌ها همانطور که در سال‌های قبل هم انجام می‌شد و همانگونه که بسیاری تیم‌های دیگر هم اقدام کردند، در بازگشت کاروان، به تهران منتقل شد. در بدو ورود به فرودگاه هم موضوع، توسط آقای خوردبین به اطلاع مسوولان امر رسیده بود. مسوولان گمرک فرودگاه در اظهارنظرهای رسمی بر این مساله تاکید کرده‌اند و مقرر شد هر آنچه که باید طبق ضوابط قانونی با پرداخت حقوق و عوارض مربوط ترخیص شود، در فرودگاه بماند تا روز بعد اقدام لازم صورت بگیرد.

با اینکه حقیقت را می‌دانستند، خبر را آن طور منعکس کردند!

طاهری ادامه داد: کاری که انجام شد، امری معمول بود و من واقعا متاسف هستم که در این ارتباط از عبارت نامناسبی استفاده شد که از نظر حقوقی و تعاریف موجود اصلا نباید به کار می‌رفت. در این میان حتی افرادی که با خود من در ارتباط بودند با وجود آنکه تماس گرفتند و مساله را کاملا برای آنها توضیح دادیم، اقدام به نشر مواردی کردند که اصلا صحت نداشت. من حتی از آنها خواهش کردم به جای آنکه مرتب به دنبال اخبار منفی و مایوس کردن مردم و هواداران از فوتبال باشند، به دنبال اخبار خوب و امیدوار کننده بروند. حتی تاکید کردم اگر جنسی قاچاق باشد، قابل ترخیص نیست ولی متاسفانه حتی از قول من به دروغ مطالب و عباراتی را زدند. آنها اصلا به واقعیت کاری ندارند. من حتی به همین دلیل به خبرنگار مورد نظر گفتم وقتی من خودم را در صحبت با رسانه‌ها محدود می‌کنم به همین دلیل است.

با مربیان پایه قبل از دوران مدیریت خودم هم تسویه کردم

وی همچنین به اهمیت فوتبال پایه برای باشگاه و در ارتباط با اقدامات در این حوزه و همچنین ادعاهایی که درباره مطالبات باقی مانده توسط مربیان فصل قبل مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: وقتی من عهده‌دار مسوولیت در پرسپولیس شدم، مربیان پایه از فصل ۹۴ – ۹۳ بخش اعظم قرارداد خود را طلب داشتند ولی با وجود مشکلات و تنگناهای مالی که داشتیم نسبت به تسویه مطالبات آنها اقدام شد.

فصل ۹۵ – ۹۴ را هم در حالی در رده‌های پایه آغاز کردیم که در عمل کادر تیم‌ها دیگر بسته شده بود و ما فقط به نفراتی که بودند تاکید کردیم در هر دو بخش اخلاقی و فنی، کار کنند اما در نهایت در بعضی رده‌ها نتایج به شکلی بود که موضوع حتی تا سطح هیأت مدیره هم رفت. حتی یکی از تیم‌ها به دسته پایین‌تر سقوط کرد و در هیأت مدیره موضوع جریمه و کاهش رقم قرارداد مطرح شد، اما در نهایت گفتیم مربیان تیم‌ها از پیشکسوتان هستند و قطعا تعصب لازم را هم داشته‌اند و این موضوع منتفی شد. حتی نفراتی بودند که خودشان می‌آمدند و می‌گفتند ما حاضریم نصف پولمان را بگیریم و برویم که پرداخت به آنها نیز کامل انجام شد ولی بعد از این ماجرا ناگهان با این مساله مواجه شدیم که بعضی دوستان برای مطالبات سال‌ها قبل شکایت کردند.

فکر می‌کنند در پرسپولیس فراوانی پول است

سرپرست باشگاه پرسپولیس که با سایت باشگاه گفتگو کرده است، ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به مدیریتی که ما سعی می‌کنیم روی استفاده بهینه از منابع مالی داشته باشیم، بعضی دچار این تصور شده‌اند که الان در پرسپولیس فراوانی پول است و شاید آنهایی که بی‌خیال مطالبات سال‌های قبل خود شده بودند نیز جلو آمده‌اند اما نیاز به گفتگو ندارد که واقعا شرایط اینگونه نیست. ما همین حالا مشکلات مالی زیادی به ویژه در این فصل داریم. تلاش زیادی می‌شود تا با درآمدهایی که کسب می‌کنیم هزینه‌های جاری را انجام بدهیم.

سامانه های موازی به ما ضربه زد

برنامه‌ریزی ما این بود که در پایان این فصل، یک درآمد مازاد بر هزینه هم برای اولین بار داشته باشیم اما ناگهان سامانه‌هایی که موازی با سامانه ما به راه افتاد، ضربه عظیمی را به روند فعالیت اقتصادی باشگاه زدند و این در حالی است که ما نسبت به سال قبل هزینه‌های بیشتری را به دلیل حضور در جام قهرمانان آسیا خواهیم داشت. البته ما دوست نداریم مواردی از این دست را به سطح جامعه، رسانه‌ها و هواداران منتقل کنیم. نگرانی آنها خوشایند ما نیست. ما اینجا نیستیم که مرتب حرف‌های ناامید کننده بزنیم، بلکه آمده‌ایم تا به هواداران شعف و خوشحالی بدهیم اما به نظر می‌رسد همین مساله برای بعضی سوء تفاهم ایجاد کرده که هیچ مشکلی وجود ندارد.

تا ۴۰ درصد قرارداد بازیکنان پرداخت شده است

طاهری درباره پرداخت‌های فصل جاری به تیم‌ها تصریح کرد: در حوزه تیم‌های پایه و آکادمی در شروع این فصل اندکی با تاخیر روبرو شدیم که به همان مشکلات پیش آمده برای سامانه اقتصادی باشگاه مربوط می‌شد ولی در حال حاضر به یاری خدا و با کمک و حمایت هواداران حدود ۵۰ درصد مبلغ قرارداد خود را گرفته‌اند. تیم بزرگسالان البته شرایطش با توجه به ارقام قراردادها فرق می‌کند ولی موفق شدیم، بخشی از قرارداد سال قبل که مانده بود را بدهیم و تا ۴۰ درصد قرارداد این فصل نیز به آنها پرداخت شده است.

برای این توفیق هم باید در همینجا تشکر ویژه‌ای از هواداران داشته باشم. حمایت آنها در قالب سامانه پیامکی کمک کرد تا بتوانیم در این مقطع چنین پرداختی داشته باشیم. شاید بعضی تلاش کردند پرسپولیس را با زمین زدن این سامانه، زمین‌گیر کنند اما هواداران با مشارکتی که داشتند به کمک تیم خودشان آمدند. ضمن آنکه از هواداران می‌خواهیم با همان عشقی که نسبت به پرسپولیس دارند و با ما مواجه می‌شوند، این مشارکت را افزایش دهند چون این یک چرخه است و تاثیر عملکرد آنها به تیم و در نتیجه خود آنها می‌رسد.

از همه هواداران چه آنهایی که در قالب این سامانه روزی ۲۰۰ تومان به تیم خودشان کمک می‌کنند تا آن عزیزان شناخته شده یا ناشناس مانده که حامی پرسپولیس هستند قدردانی می‌کنم. امیدوارم روزی برسد که فعالیت این سامانه هم بتواند برای ما درآمد مازادی ایجاد کند و باشگاه بتواند آن را در فعالیت‌های تجاری سرمایه‌گذاری کند. به این ترتیب پرسپولیس برای خود منبع درآمدی پایدار داشته باشد.

بدهی مالیاتی به ۷۰ میلیارد تومان رسیده

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره تایید حساب‌های مالی باشگاه که امری کم سابقه بوده نیز توضیحات و اخبار جالب توجهی را اعلام کرد و گفت: یکی از ارقام بزرگ معوقات و بدهی باشگاه، بدهی مالیاتی است. هر از چند گاهی با اینکه از مسوولان خواسته‌ایم کمک کنند، این موضوع مشکل‌ساز می‌شود. نکته جالب توجه این است که ۸۰ تا ۹۰ درصد این بدهی مالیاتی که بخش اعظم بدهی‌های باشگاه است، مالیات بر عملکرد است. یعنی اینکه شما فعالیت اقتصادی دارید باید سود و زیان دوره مالی مشخص شود تا بر اساس سودی که دارید مالیات تعیین شود.

باشگاه پرسپولیس در چند دهه اخیر همیشه مشکل داشته است. هیچ مدیری را ندیدید که ابراز رضایت کند که تراز مثبت داشته است. برای همگان محرز است که تراز پرسپولیس در تمام این سال‌ها همیشه منفی بوده است. باشگاه هیچگاه سود ده نبود ولی بر اثر عدم توجه به مسائل فنی حسابداری و عدم رعایت روابط مالی مثل فقدان اسناد مرتبط در بسیاری مقاطع حساب‌ها از نظر حسابرسی و بازرسی قانونی غیر قابل اظهار نظر اعلام می‌شود. حالا وقتی ممیز مالیاتی می‌آید قبل از هر چیز به گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی توجه می‌کند. در اینجا ممیز وقتی با عدم اظهارنظر روبرو می‌شود دیگر کاری ندارد که شما ضرر ده بوده‌اید، بلکه ۲۵ درصد مالیات روی هر چه پول آمده می‌بندد. حساب‌های باشگاه پرسپولیس هم در تمام ادوار گذشته رد بوده است و در حال معوقات مالیاتی باشگاه بیش از ۷۰ میلیارد تومان رسیده است و می‌بینید که هر از چند گاهی حساب‌ها مسدود می‌شود یا بخشی از آن را بر می‌دارند.

حساب‌های پرسپولیس پس از سال‌ها بالاخره تایید شد

طاهری ادامه داد: اما اتفاق خوبی که در دوره مالی ۹۵ – ۹۴ روی داد این بود که ما با یک برنامه‌ریزی دقیق در این ارتباط کار را پیش بردیم. موضوعی که هیچکس هم درباره آن صحبت نمی‌کند. ما استانداردها را رعایت کردیم و تمام ورود و خروج منابع مالی از طریق سیستم بانکی و حساب خزانه انجام شد. شخصا وقت گذاشتم و ارتباط تنگاتنگی با بازرسان و حسابرسان داشتم تا به نقطه‌ای رسیدیم که حساب ما مطلوب ارزیابی شد.

به امید خدا اگر همین کنوانسیون در سال‌های آینده ادامه پیدا کند، به مرحله‌ای می‌رسیم که حساب‌ها مقبول اعلام شود. شاید اهمیت این موضوع کمتر قابل درک باشد اما آینده و حیات پرسپولیس در گرو این مسائل خواهد بود. من این موفقیت را باید ابتدا به هواداران و بعد به تمام همکاران خود در باشگاه، بخش مالی و همه کارکنان تبریک بگویم که چنین موفقیت بزرگی به دست آمد و به امید خدا مجمع باشگاه هم به زودی برگزار شود و حساب‌ها را مصوب کند.

نشست با وزیر یک جلسه روتین بود

وی درباره ملاقات چند روز قبل خود با وزیر جدید ورزش و جوانان که مطلب چندانی درباره آن منتشر نشد، تصریح کرد: من در صحبت با رسانه‌ها هم گفتم با تغییرات در سطوح عالی هر تشکیلاتی، طبیعی است که مسوولان و مدیران بخش‌های مرتبط می‌روند و از عملکردها و فعالیت‌های مجموعه خود گزارش می‌دهند و اگر زمان کافی وجود داشته باشد حتی به طرح مشکلات می‌پردازند. من در همین راستا نزد آقای سلطانی‌فر رفتم. با توجه به اینکه ایشان با حوزه ورزش آشنایی داشتند، با مسائلی که مطرح شد، بیگانه نبودند. اشراف کاملی هم روی مسائل شرکتی و مالی داشتند که من همین بحث تایید حساب‌ها و موارد مرتبط را برای ایشان توضیح دادم. خیلی هم استقبال کردند و حتی مطرح شد از طریق وزارت اقتصاد و دارایی راهکارهایی جستجو شود برای حل مشکلاتی که از گذشته بر جای مانده است. در کل یک جلسه روتین و معمول بود اما باز هم بعضی رسانه‌ها به آن دامن زدند و آن را به مباحث حاشیه‌ای کشاندند.

درفشی‌فر باید اساسی درست شود، به دنبال توسعه ورزشگاه شهید کاظمی هستیم

طاهری درباره اینکه پرسپولیس با توجه به در اختیار داشتن دو ورزشگاه، چه زمانی می‌تواند به طور کامل از آنها به صورت همزمان استفاده کند؟ افزود: ورزشگاه شهید کاظمی که همین حالا در حال بهره‌برداری است و ما به طور مرتب در حال به روز کردن بخش‌های مختلف آن هستیم. در مورد ورزشگاه درفشی‌فر هم شاید می‌شد همین امسال برای بهره‌برداری مجدد آماده شود. البته با توجه به اینکه باید یک کار اساسی روی چمن انجام شود و باشگاه هم محدودیت‌هایی داشت، نشد به بحث درفشی‌فر ورود کنیم. ضمن آنکه با وجود ابراز علاقمندی‌هایی که می‌شود، باید مراحل قانونی به طور کامل صورت بگیرد.

به هر حال ما شرکت دولتی هستیم. محدودیت‌هایی داریم ولی الان کارهای مناقصه در حال انجام است. متولیان قبلی زمین اعلام کرده بودند که زمین مشکلات زیربنایی دارد و ما نمی‌خواستیم مجدد با یک کار سطحی توسط پیمانکار، همه چیز موقتی درست شود. از سوی دیگر چندی پیش تشخیص داده شد که به زمین ورزشگاه شهید کاظمی استراحتی داده شود توجه به اینکه ما اجازه استفاده یک روز در میان از زمین شماره دو ورزشگاه آزادی را داریم، زمینه دیگری را هم در اختیار گرفتیم. به هر حال مشکل زیاد داریم چون تیمی در سطح کاری پرسپولیس نه به دو زمین بلکه حتی به سه زمین نیاز دارد. حتی چمن مصنوعی با استانداردهای خاص لازم است که در این زمینه محدودیت وجود دارد. ما با مسوولان شهرداری منطقه ۱۹ و همچنین با مسوولان شورای شهر تهران هم صحبت کردیم که اگر کمک‌هایی صورت بگیرد، می‌توانیم ورزشگاه شهید کاظمی را توسعه بدهیم و زمین‌های دو و سه را هم داشته باشیم تا هم زمین اصلی استراحت لازم را داشته باشد و هم اینکه یک پایگاه فوتبال قوی در منطقه محروم ایجاد شود. می‌دانیم همه از پرسپولیس کار عالی می‌خواهند ولی کمتر به محدودیت‌هایی که داریم توجه می‌شود.

طبق قرارداد، اسپانسر لباس‌ها را در تهران تحویل می‌دهد

وی درباره اینکه طبق قرارداد، قرار است البسه تیم توسط شرکت جدید در ایران تحویل شود یا در خارج از ایران؟ گفت: طبق قرارداد مکان تحویل لباس‌ها در تهران است. در این مورد اخیر که پیش آمد، اصرار خود ما برای تحویل گرفتن پوشاک مورد نیاز در سریعترین زمان ممکن باعث شد تا لباس‌ها را در امارات تحویل بگیریم. البته بخشی از محموله را حتی قبل از اردوی امارات در همین تهران تحویل دادند و پرداخت هزینه و عوارض انتقال و ترخیص لباس‌ها هم با اسپانسر تولید کننده البسه تیم خواهد بود.

آماده‌سازی پرسپولیس برای آسیا از سال قبل شروع شد

سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره برنامه‌ریزی‌های باشگاه برای رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، اظهار کرد: اقدامات زیادی باید صورت بگیرد، که همگی را طبق زمانبندی پیش رفته‌ایم. ما همزمان مسائل مربوط به حرفه‌ای‌سازی باشگاه را باید دنبال کنیم و اقدامات لازم برای تبادل نامه‌ها و اسناد جهت حضور در جام قهرمانان هم صورت گرفته و می‌گیرد. با توجه به اینکه ایران دارای سهمیه ۱ + ۳ خواهد بود ما مستقیم به مرحله گروهی می‌رویم و از این جهت وضعیت و برنامه‌ریزی‌های ما روشن‌تر است. به طور کلی هم برنامه‌ریزی ما برای حضور خوب در این رقابت‌ها مربوط به این ایام حتی، این فصل نمی‌شود. این کار در واقع از سال قبل چه در حوزه فنی و چه در بخش اقتصادی آغاز شد. روند صعودی تیم فوتبال پرسپولیس برای حضور موفق در آسیا از همان سال قبل کلید خورد و امسال ادامه پیدا کرد. همچنین ما به یک ساختار اقتصادی مطلوب نیاز داشتیم که زیربنای آن در سال گذشته بنا شد و در واقع هواداران از سال قبل حمایت از تیم خود برای آسیا را آغاز کردند و این حرکت را از طریق سامانه هواداری ادامه می‌دهند. کارهای دیگر مثل حضور نمایندگان باشگاه در کارگاه‌های آموزشی، معرفی پیراهن، هتل، ورزشگاه و ارسال اسامی هم کاملا تحت نظر بوده و انجام می‌شود.

انتظارات هواداران از تیم بالا است، به جا هم هست

طاهری همچنین با تاکید بر اینکه پرسپولیس صرفا به دنبال حضور در لیگقهرمانان نیست، خاطرنشان کرد: پرسپولیس حرکتی را شروع کرده است که انتظارات همینطور بالا می‌رود. ما هم از این مساله استقبال می‌کنیم. طبعا تیم در همین راستا باید به طور پیوسته کیفیت فنی خود را بالا ببرد و متقابلا حمایت‌ها از تیم و باشگاه بویژه از جانب هواداران به عنوان سرمایه‌های اصلی نیز باید افزایش یابد. اینها همه در هم گره خورده است. هواداران انتظار بالایی دارند و این انتظار به جا است. در جلسه روز سه‌شنبه با برانکو هم در این باره صحبت کردیم. آقای ایوانکوویچ هم از شرایط اردو، امکانات و انگیزه‌های بچه‌ها ابراز رضایت داشتند.

قوانین بازنشستگی معلوم است، فاجعه‌ای در کار نیست

وی درباره موضوع بازنشسته‌ها و اخباری که پیش از این مطرح بود، افزود: این یک قانون است. مثل هر قانونی، ضوابط گوناگونی دارد و باشگاه پرسپولیس خود را کاملا ملزم به اجرای قوانین می‌داند. در مورد نفراتی هم که امکان به کارگیری آنها طبق همین قانون بود و به آنها نیاز داشتیم طبق ضوابط عمل شد.

طاهری درباره اخبار و شایعات مطرح شده درباره بازنشستگی خود نیز توضیح داد و گفت: متاسفانه بعضی عزیزان برخی مسائل حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند. یک موضوع مانند بازنشستگی یک امر معمول و عادی در کشور است. قوانین و ضوابط آن نیز معلوم و در دسترس است ولی همین موضوع گاهی به شکلی بازتاب پیدا می‌کند که گویا یک ضایعه اسفبار یا بحران است. از این جهت هیچ مشکلی نیست اما جدای از این مطلب، هر اتفاقی چه ماندن و چه رفتن روی بدهد قانونی خواهد بود. قرار هم نیست یک نفر تا ابد در یک جایی مستقر باشد. آنچه اهمیت دارد این است که باید باشگاه یک روال منسجمی پیدا کند. من وقتی کارم را در پرسپولیس شروع کردم به این فکر نکردم که باید پنج سال باشم تا کار کنم چون بایدی وجود ندارد. به این هم فکر نکردم که بلند مدت در اینجا نیستم، پس نمی‌شود کار کرد. آنچه را که لازم دیدم انجام دادم که بخشی از آن برنامه‌های بلند مدت هم بود. به هر حال تا روزی که هستم افتخار می‌کنم خدمتگذار باشم. سعی می‌کنم کار درست را انجام بدهم، یک روال خوب به جا بگذارم تا نفر بعدی هم که می‌آید همینطور باشد.

خودسانسوری می کنم؛ مشکلات عجیب زیادی انتظار مدیران پرسپولیس را می‌کشد

طاهری درباره شایعات مربوط به تغییرات مدیریتی در پرسپولیس اضافه کرد: در بخش قبلی هم گفتم که من قرار نیست تا همیشه در پرسپولیس باشم. من فقط به شما بگویم شرایط پرسپولیس، شرایط خیلی سختی است. هر روز یک سوژه و مشکل جدید پیش روی شما قرار می‌گیرد ولی من شخصا چون فکر می‌کنم ما باید این مسائل را پیش خودمان نگه داریم و نگرانی‌ها را به هواداران منتقل نکنیم، دست به خود سانسوری می‌زنم. خیلی از دوستان و همکاران و حتی بسیاری از اهالی رسانه فقط وقتی گوشه‌ای از این مسائل را می‌شنوند، می‌گویند چرا این موارد را اعلام نمی‌کنید تا هواداران بدانند چقدر شرایط سختی دارید ولی همانطور که گفتم ما اینجا هستیم که نگذاریم هوادار استرس و ناراحتی پیدا کند. اصلا وظیفه ما این است که این مشکلات را حل کنیم. حداقل نگاه من اینطور است. هر زمان هم هر فرد دیگری بخواهد به اینجا بیاید باید متوجه باشد که با مسائل ریز و درشت و غیر قابل پیش بینی بسیاری روبرو می‌شود. بدهی مالیاتی که گفتم یک مورد بود. پرونده‌های حقوقی کلان زیادی هم وجود دارد. حتی گاهی بخش حقوقی ما می‌گوید در بعضی موارد مثل مانوئل ژوزه، مطالبی را مطرح کنیم ولی من می‌گویم آموزه‌های دینی ما اجازه نمی‌دهد و سعی می‌کنیم تا جایی که امکان دارد برای کمک به پرسپولیس پیش برویم.

روی جذب بازیکن تاکیدی نبوده است

وی درباره در پیش بودن نقل و انتقالات نیم فصل و انتشار مطالبی مثل جدایی نفراتی همچون احمد نورالهلی و اینکه آیا در این مورد با برانکو گفتگو کرده است یا نه، تصریح کرد: من و آقای برانکو همیشه درباره مسائل گوناگون تیم بحث و تبادل نظر می‌کنیم. صحبت درباره بستن تیم هم قبل از پایان فصل قبل انجام شد. همیشه احتمالات و پیش‌بینی‌های مختلف را بررسی می‌کنیم. حتی ممکن است در صورت لزوم در بعضی موارد تبادل بازیکن داشته باشیم ولی الان اتفاقی روی نداده است. قطعا هر کاری انجام شود با بررسی، تفکر و برنامه خواهد بود. همانطور که یکسری را جذب کردیم و یکسری را هم جذب نکردیم و حالا اثر آن را می‌بینیم. اینکه با وجود در اختیار نداشتن تعداد زیادی از بازیکنان در مقاطع مختلف در صدر جدول قرار داریم. بیش از مجموع تیم‌های دیگر ملی‌پوش داریم. پرسپولیس با حرکت و تفکر و برنامه به اینجا رسیده است.

از سوی دیگر ما به این مساله توجه داریم، فشار اصلی این فصل مربوط به نیم فصل دوم می‌شود. بازی‌های لیگ فشرده‌تر خواهد شد. لیگ قهرمانان آسیا شروع می‌شود. قطعا فشار روی بازیکنان افزایش خواهد یافت و ما با آقای برانکو همه اینها را بررسی می‌کنیم و اگر نیازی احساس شود که نیروی جدید لازم است وارد عمل می‌شویم ولی تا این لحظه که تاکیدی روی این مساله نبوده است.

از هواداران عذرخواهی می‌کنم، لیاقتشان بیش از اینها است

وی درباره تماس‌های روزانه هواداران و فعالیت‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از پرسپولیس، روال فعلی آن و ابراز نگرانی نسبت به ایجاد تغییرات افزود: همیشه گفته‌ام، هوادار حق دارد خواسته‌اش را بگوید، مطالبات داشته باشد. الان در دنیا شرکت‌ها، هم و غم خود را روی برندسازی گذاشته‌اند. می‌خواهند بین مردم محبوبیت و مقبولیت داشته باشند تا پایدار شوند. باشگاهی مثل پرسپولیس هم پایداری خود را از هوادارانش دارد. من نسبت به مطالبی که در رسانه‌ها درباره خودم مطرح می‌شود ناراحت نمی‌شوم. آنچه ما را ناراحت می‌کند این است که انتشار مطالب به شکلی باشد که هوادار را آزرده و نگران نکند. روزی که ما کار را به دست گرفتیم به هر حال شرایط مطلوب نبود. در ورزشگاه گهگاه انتقادات خیلی تند منتقل می‌شد اما کم کم شدت انتقادها کم شد و حالا هم که شما می‌گویید در تماس‌ها حمایت می‌کنند. این برای من با ارزش است ولی پرسپولیس تا هوادارانش را دارد از هر مشکلی می‌گذرد.

طبعا مایه افتخار است که نزد مردم و هواداران اعتبار و آبرو داشته باشیم ولی می‌خواهم خیلی بزرگ این را بازتاب بدهید که من واقعا از آنها عذرخواهی می‌کنم به خاطر اینکه آنها استحقاق خیلی بهتر از اینها را دارند ولی من شخصا اعتراف می‌کنم به خاطر محدودیت‌هایی که وجود دارد یا مسائلی که در کنترل ما نیست، آنچه حق آنها بوده است را هنوز تقدیمشان نکرده‌ایم. عذرخواهی می‌کنم که نتوانستم ایفای تعهدات خودم را بکنم. لیاقت هوادار بیش از اینها است. من از آنهایی که در گذشته بودند، در آینده می‌آیند یا در کنار پرسپولیس حضور دارند فقط این خواهش را دارم که دل هوادار را نلرزانیم و نشکنیم. ما تا می‌توانیم باید کاری کنیم همه مردم قشنگی و زیبایی فوتبال را لمس کنند.

همچنین از هواداران خواهش می‌کنم، همواره احترام دیگران را نگه دارند. رقیب، دشمن نیست، رقیب است. باید احترام رقیب را هم حفظ کرد.یکی از بهترین لحظات من در طول فعالیت کاریم روز آخر لیگ سال قبل بود. همه منتظر قهرمانی پرسپولیس بودند اما به دلایلی که همه می‌دانند نشد اما صد هزار هوادار در پایان بازی، تیم را تشویق کرد. خیلی با شکوه بود. من می‌گویم ما قهرمان شدیم. قهرمانی غیر از این نیست.