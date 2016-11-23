تمام روزهای اصفهان باید سالم شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر چهارشنبه، در بازدید از کوره آجرپزی در برخوار و میمه اظهار داشت: طرح کاهش آلودگی هوا یکی از موفق ترین طرح های بودی که در استان اصفهان به اجرا گذاشته شد.

وی با بیان اینکه در پی اجرای این طرح تعداد روزهای هوای سالم استان افزایش یافته است، ادامه داد: در طول هفت ماه گذشته نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۲، تعداد روزهای سالم اصفهان چهار برابر شده است.

استاندار اصفهان اعلام کرد: کویر بودن اصفهان یکی از دلایل آلودگی هوا است که ۲۰ درصد حجم کشور است.

وی بیان داشت: اصفهان یک استان کویری است که دشت های کویری چسبیده به مناطق صنعتی، نظامی و پالایشگاهی تاکنون خسارات زیادی را وارد ساخته است.

زرگرپور که نقش کورهای آجرپزی را در آلودگی‌های هوا بسیار موثر خواند، ادامه داد: در همین راستا اقدام به تعطیلی بسیاری از کوره‌ها کردیم و یا به فاصله ۵۰ کیلومتری با اصفهان انتقال دادیم.

وی گفت: در چند سال گذشته طرح ساماندهی کوره‌ها را داشتیم و کوره‌های آجرپزی را تشویق کردیم به جای استفاده از خاک رس اقدام به تولید آجر ماشینی کنند.