به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه، عبدالرضا دشتی فرمانده سپاه شهرستان بوشهر در همایش بسیج و دانش‌آموزان انقلابی، اظهار داشت: پیام رسای انقلاب اسلامی پیام مظلوم‌خواهی و استکبار ستیزی در سراسر جهان بوده و این راه تا ظهور حجت ادامه دارد.

دشتی با اشاره به اینکه هر کسی در هر جای جهان صدای پیام انقلاب ما شنیده است به آن دلبستگی پیدا کرده، ادامه داد: کسانی که به مقابله با انقلاب ما پرداخته‌اند و به این دشمنی ادامه می‌دهند بخاطر زیاده‌خواهی و دنیاطلبی است که فضای جان و روح آنها را گرفته و دیگر بازگشتی هم نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه تجربه چندین ساله انقلاب نشان می‌دهد که هرجا انقلابی بوده‌ایم به اهداف خود رسیده‌ایم، بیان داشت: پس زمانی که ما نسبت به اهداف انقلابی خود کوتاهی و سستی کرده‌ایم نتیجه خوبی هم نداشته‌ایم.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر با اشاره به اینکه یکی از مکان‌های که می‌تواند به تبیین صحیح و به موقع راه انقلاب به ما کمک کند مدارس است، گفت: بسیج یکی از آیات و برکات الهی برای نظام ما بوده و هست که می‌تواند در کنار مدارس زمینه وحدت هر چه بیشتر بین جوانان جامعه کمک شایانی کند.