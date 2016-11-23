۲۰ مرغداری تنکابن دوگانه سوز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل استادی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان اظهار داشت: ۱۳ واحد مرغداری چون در مناطقی واقع‌شده‌اند که گاز کشی نشده است، تأکید شد تا گازوئیل موردنیاز خود را ذخیره‌سازی کنند.

وی اظهار داشت: از ۱۷.۵ هکتار فضای بسته گلخانه موجود در شهرستان تنکابن، ۱۲.۵ هکتار به سوخت دوگانه مجهز بوده و بقیه نیز از سوخت گازوئیل استفاده می‌کنند و از سه هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت کیوی در تنکابن، حدود ۴۰ درصد از این میوه در باغات برداشت‌شده و ۶۰ درصد دیگر هنوز روی درختان باقیمانده است و اگر برف ادامه پیدا کند، احتمال یخ‌زدگی این میوه‌ها وجود دارد.

استادی به کشاورزان پیشنهاد کرد تا از عملیات آبپاشی بروی درختانی که برف روی آن‌ها زیاد است برای جلوگیری از یخ‌زدگی استفاده کنند.

وی گفت: از ۱۶ هزار هکتار باغی که زیر کشت مرکبات در تنکابن قرار دارد و پیش‌بینی برداشت ۲۹۸ هزار تن مرکبات در این باغات می‌شود، هیچ برداشتی تاکنون انجام‌نشده و اگر دمای هوا به سه تا چهار درجه کاهش یابد، خسارت شدیدی به مرکبات وارد می‌شود.

در ادامه این نشست، ابراهیم عسگر پور بخشدار نشتا نیز ضمن ابراز نگرانی از رانشی بودن منطقه کوهسر در این بخش و تشدید آن در وضعیت کنونی گفت: برف در روستاهای کوهسر، سفیداب و دینار سرا زیاد بوده که عملیات برف‌روبی انجام‌شده و برق دیناسرا هم قطع‌شده بود که تلاش اداره برق برای وصل برق این روستا ادامه دارد.

وی بابیان اینکه حدود ۳۰ سانتی‌متر برف روی درختان مرکبات و کیوی نشسته است برای کشاورزان ابراز نگرانی کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان تنکابن نیز در نشست ستاد بحران این شهرستان گفت: ۱۷ مرکز درمانی، ۸۸ خانه بهداشت و سه پایگاه و بیمارستان تنکابن آمادگی کامل در زمان وقوع بحران جهت مسائل درمانی دارد.

دکتر نیما نژاد مقدم افزود: اقدامات لازم درباره آنکال بودن پزشکان متخصص، تأمین دارو و ژنراتور برق انجام‌شده و دو آمبولانس آماده و دو آمبولانس پشتیبان هم برای حمل بیماران در اورژانس ۱۱۵ آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند.