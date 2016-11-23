اجرای طرح توسعه و آبادانی در ۱۰۰ دهستان دارای آخرین ضریب محرومیت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ضیاء الدین حزنی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح توسعه و آبادانی در ۳۱ استان کشور، اظهار کرد: در این طرح همه دهستان های با ضریب ۸.۹ که بیشترین محرومیت را دارند مورد توجه قرار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح قرار است چهار کار اساسی در روستاها و دهستان های محروم انجام شود، بیان کرد: برنامه نخست طرح حل مشکل اشتغال تمامی اهالی روستا است.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر خاتم الانبیاء(ص) ادامه داد: با اجرای این طرح مشکل اشتغال روستا از صفر تا ۱۰۰ با استفاده از ظرفیت های بومی دهستان حل می شود.

قول سپاه برای محرومیت زدایی از یک هزار روستا

حزنی، اجرای تمامی زیرساخت های مورد تایید را یکی دیگر از برنامه های طرح توسعه و آبادانی عنوان کرد و گفت: در مرحله سوم نیز حل تمامی مشکلات بهداشتی روستا در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح تمامی اهالی روستا چکاب کامل خواهند شد، بیان کرد: افرادی که نیاز به مراقبت در بیمارستان یا درمان داشته باشند از محل اعتبارات طرح درمان می شوند.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر خاتم الانبیاء(ص) اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه های طرح توسعه و آبادانی احیاء بخشی از فرهنگ گذشته روستا خواهد بود.

حزنی با تأکید بر اینکه همه این برنامه ها روی کاغذ است و به طور حتم در زمان اجرا با مشکلاتی روبه رو خواهد بود، بیان داشت: با این وجود همه مصمم هستیم تا مشکل روستاهایی که دارای ضریب ۹ و آخرین ضریب محرومیت هستند را حل کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه امسال اجرای طرح توسعه و آبادانی در ۱۰۰ روستا خواهد بود، افزود: قولی که سپاه به مقام معظم رهبری داده توسعه و آبادانی یک هزار روستای محروم در سطح کشور است که طی برنامه چند ساله انجام خواهد شد.