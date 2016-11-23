کشف ۴۰۰ کیلو مواد مخدر در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، غلامرضا اربابی اظهار داشت: در پی اخبار رسیده مبنی بر اینکه افرادی قصد انتقال مواد مخدر از محور خاش به زاهدان را دارند بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران پس از شناسایی محل عبور قاچاقچیان در مسیر خودروی آنها کمین زدند، افزود: سوداگران مرگ به محض مشاهده ماموران پلیس اقدام به تیر اندازی کردند.

اربابی بیان داشت: سوداگران مرگ به دلیل آتش پرحجم پلیس، با استفاده از تاریکی شب و ناهمواری های زمین با به جا گذاشتن خودروی حامل مواد مخدر متواری شدند.

وی در ادامه گفت: ماموران پس از اطمینان از عدم حضور قاچاقچیان مسلح با رعایت کلیه جوانب حفاظتی در بازرسی از خودروی مورد نظر ۴۰ بسته ۱۰ کیلویی موادمخدر از نوع تریاک به وزن ۴۰۰ کیلوگرم را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خاش خاطرنشان کرد: تلاش گسترده پلیس برای دستگیری این قاچاقچیان ادامه دارد.