حضور پر رنگ سرمایه گذاران در همایش هفته پژوهش استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسماعیل جلالی عصر چهارشنبه در پنجمین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان سمنان در پردیس پارک علم و فناوری استان در شاهرود، به حضور پررنگ سرمایه‌گذاران در نمایشگاه این همایش اشاره کرد و بیان داشت: با تعدادی سرمایه‌گذار هماهنگی های لازم صورت گرفته تا در نمایشگاه حضور داشته باشند تا راهنمایی‌های لازم برای حضور در بازارهای هدف به فناوران ارائه شود.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی درخواست برای حضور در بخش نمایشگاه به دبیرخانه جشنواره رسیده است، گفت: سعی شده است تا به بهترین شرکت‌ها و واحدهای فناور که به مرحله ارایه محصول رسیده‌اند غرفه اختصاص داده شود.

رییس پارک علم و فناوری استان سمنان از برگزاری این همایش در روزهای چهاردهم تا هفدهم آذرماه جاری خبر داد و گفت: در بخش ایده‌پردازان ۶۵ نفر، فناور ۳۷ نفر، پژوهشگران ۱۷۰ نفر تا کنون در این همایش شرکت خواهند داشت.

جلالی ضمن بیان اینکه ۶۰غرفه برای نمایشگاه هفته پژوهش استان سمنان پیش بینی شده است، ابراز داشت: تا کنون ۵۱غرفه از ۶۰غرفه این نمایشگاه ثبت نام شده و مابقی در انتظار دریافت تقاضا است.

وی افزود: آثار ارسالی به همایش نیز تا ششم آذرماه جاری داوری و سپس منتشر خواهد شد.