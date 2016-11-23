اجرای ۱۰۶۰ پروژه محرومیت زدایی توسط بسیج سازندگی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، منصور فتاحی امروز چهارشنبه در همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی که در محل سالن بعثت کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: بسیج سازندگی با شعار مردم داری، مردم یاری و مردم دوستی متولی کار در عرصه های اقتصادی، اشتغالزایی و خدمت رسانی است.

وی به اقدامات بسیج سازندگی در حوزه های عمرانی اشاره کرد و افزود: طی ۲ سال گذشته بیش از ۱۴ میلیارد تومان در عرصه های مختلف از جمله تکمیل مساجد، ساخت خانه عالم، احداث غسالخانه و ... در شهر ها و روستاهای استان هزینه شده است.

فتاحی یکی از مشکلات برخی روستاها را نداشتن آب شرب اعلام کرد و افزود: یکی از آن روستاها روستای سرفیروز آباد با ۳۲۰ خانوار است که هنوز از آب شرب بی بهره هستند که با نظارت آبفا در درصدد اجرایی کردن اقدامات لازم برای رفع این مشکل هستیم.

وی خاطر نشان کرد: سازمان بسیج سازندگی سپاه از محل اعتبارات محرومیت زدایی یک میلیارد تومان برای رفع مشکل مذکور در نظر گرفته که۵۰ درصد آن را استانداری کرمانشاه متقبل شده است و طی آن امسال ۳۲۰ خانوار از نعمت آب شرب بهره مند شوند.

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه، اشتغالزایی و تولید را یکی از اصلی ترین ماموریت‌های این نهاد دانست و گفت: طی ۲ سال گذشته یک هزار و ۶۰ پروژه عمرانی در کرمانشاه اجرایی شد.

وی یادآور شد: بسیج سازندگی هم در عرصه اقتصاد مقاومتی و هم در عرصه های صنایع تبدیلی اقدامات چشمگیری را در سطح استان انجام دادیم که از آن جمله می توان به پرورش دام سبک و سنگین، پرورش زنبور عسل، پرورش گیاهان دارویی، کارگاه تولید قارچ و صنایع دستی و تولیدی اشاره کرد.

فتاحی در ادامه سخنانش تصریح کرد: سال گذشته یک هزار و ۷۰۳ کارگاه کارآفرینی با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان احداث شد و توانستیم یک هزار و ۷۰۳ شغل ایجاد کنیم و طی ۶ ماه اول سالجاری نیز برای ۶۰۸ نفر شغل ایجاد شد.

مسئول بسیج سازندگی استان کرمانشاه با بیان اینکه برپایی کلینیک های تخصصی توسط بسیج سازندگی تحولی در حوزه سلامت ایجاد کرد افزود: در بحث حمایت از ایتام، زنان بی سرپرست و بیماران صعب العلاج با همکاری کمیته امداد نیز در سال گذشته ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد و طی سالجاری بیش از ۱۰ هزار سبد معیشتی و سبد بهداشت سلامت با اعتبار ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در میان خانوار های بی بضاعت توزیع شد.

به گفته این مسئول راه برون رفت مشکلات در حوزه بیکاری ورود به مشاغل خانگی است.

فتاحی بسیج سازندگی را متولی کمک رسانی به مردم دانست و یادآور شد: در این راستا در سال گذشته برای ۱۵۰ نفر نوعروس جهیزیه برای هرنفر ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شد.

وی در پایان گفت: در سال ۹۵ بیش از ۵ هزار نفر جهادگر در قالب اردوهای جهادی، بیش از یک هزار منزل نیازمندان و ۱۰۰ مدرسه را بهسازی و بازسازی کردند.