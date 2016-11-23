تروریسم نگرانی مشترک همه ما در منطقه و جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، «کارل اریاوتس» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسلوونی و هیات همراه که به همراه رئیس‌جمهور این کشور به تهران سفر کرده است، بعد از ظهر امروز (چهارشنبه) در محل وزارت امور خارجه با محمدجواد ظریف دیدار و گفت‌وگو کرد.‌

در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با مثبت ارزیابی کردن حضور رئیس‌جمهور و مقامات عالی‌رتبه اسلوونی در ایران، آن را گامی مثبت و آغاز بسیار خوبی در دوره جدید روابط دو کشور خواند و افزود: ظرفیت‌های فراوانی برای گسترش همکاری‌های دو کشور وجود دارد که امیدواریم هر چه زودتر عملی شود.

ظریف همکاری در زمینه‌های انرژی، مالی و بانکی، گردشگری، تسهیلات روادیدی، فرهنگی و آموزشی را از زمینه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه بر شمرد و اظهار داشت: در خصوص مسائل منطقه‌ای و جهانی دیدگاه‌ها و نگرانی‌های مشترکی داریم. تروریسم و افراطی‌گری نگرانی مشترک همه ما در منطقه و جهان است و در این خصوص یک مبارزه همه‌جانبه و فراگیر از کار مشترک فکری و فرهنگی تا برخورد نظامی لازم است.

در ادامه این دیدار، آقای اریاوتس نیز با ابراز خرسندی و رضایت از حضور خود و مقامات عالی‌رتبه کشور متبوعش در ایران عنوان کرد: فصل نوینی در روابط ایران و اسلوونی آغاز شده است و دیدارهای بسیار خوبی در سطوح عالی به انجام رسیده است که امیدواریم نتایج آن را هر چه سریع‌تر شاهد باشیم.

وی با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در سال 2017 در لوبلیانا افزود: تجار و کارآفرینان اسلوونیایی بسیار مشتاق همکاری با بخش‌های خصوصی و دولتی ایران هستند.

وزیر امور خارجه اسلوونی با بیان اینکه ایران یک قدرت بزرگ‌ منطقه‌ای است و نقش مثبتی در تحولات منطقه‌ای ایفا می‌کند، افزود: بی‌تردید منافع استراتژیک تمام ما جهانی با ثبات و امن است و در همین راستا سوریه و عراق امن و باثبات برای تمام مردم جهان امری حیاتی و مهم است.

وی توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی را نمونه بارزی از حل و فصل اختلاف دیدگاه‌ها از طریق گفت‌وگو و راه‌حل‌های دیپلماتیک خواند.

معاون نخست وزیر اسلوونی در پایان اظهار داشت: من به آینده روابط دو کشور بسیار خوشبین هستم.

وی همچنین خواستار تداوم دیدارها و رایزنی‌های مقامات وزارت خارجه دو کشور شد.