لزوم بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی فومن در مقابله با بحران

به گزارش خبرنگار مهر، میرشمس مومنی زاده در حاشیه بازدید از راه های مواصلاتی بخش سردار جنگل و شهرک تاریخی ماسوله ضمن تشکر و قدردانی از حضور و اقدامات به موقع مسئولان در خصوص بارش های برف و باران در این مناطق، تأکید کرد: با توجه به شروع بارش های پاییزی در شهرستان همه دستگاه ها باید از آمادگی لازم برای برخورد با هر گونه حادثه ای برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه امکانات دستگاه های خدمات رسان در سطح شهرستان محدود است، افزود: باید برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان در مواقع بحرانی از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود.

فرماندار فومن با اشاره به اینکه باید بانک اطلاعاتی مناسبی از کلیه امکانات بخش خصوصی و دولتی تهیه و تدوین شود، گفت: برای کسب آمادگی بیشتر جلسات مستمر مدیریت بحران در بخش های شهرستان توسط مسئولان مربوطه برگزار شده تا در صورت وقوع حادثه ای بتوانیم بهترین خدمات را به شهروندان ارائه دهیم.

وی به عملکرد مطلوب دستگاه های خدمات رسان باتوجه به بارش برف از شامگاه سه شنبه در سطح شهرستان اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه نه از نظر تردد در جاده های مواصلاتی نه از نظر سوخت، مواد غذایی و سایر اقلام مشکلی وجود ندارد.