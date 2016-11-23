قدرت موشکی ایران برآمده از اراده و تفکر بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام ابوترابی فرد، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز(چهارشنبه) در مراسم بزرگداشت مرضیه دباغ گفت: اگر انسان آراسته به عمل صالح شود به حیات طیبه خواهد رسید که عالی ترین مرتبه حیات است.

وی افزود: ما باید برای دستیابی به قله های این حیات حرکت کنیم که نیروی بسیج یکی از جلوه های این حیات است.

ابوترابی فرد ادامه داد: امروز تمام دستاوردهای نظام اسلامی و جبهه مقاومت و همچنین شکل گیری یک قدرت بالنده در قلب جهان اسلام، ثمره پیروزی در دفاع مقدس است.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: بسیج یعنی دفاع مقدس، رشد و بالندگی کشور و در نهایت اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران و امتی که با تمام توان در کنار امام خویش ایستاده است.

ابوترابی فرد گفت: ثمره ایمان و عمل صالح موج زدن قدرت اسلام در جهان است.

نماینده سابق مجلس ادامه داد: اگر تفکر بسیجی و اراده بسیج نبود امروز ما جزو چند قدرت موشکی اول دنیا نبودیم و نماد ثبات در منطقه به شمار نمی رفتیم.

وی گفت: اینکه رهبری بر تحکیم ارکان بسیج پافشاری می کنند برای حفظ اقتدار بسیج است. اقتدار بسیج همان شکوه و عظمت نظام اسلامی است.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: چهار دهه است که نظام جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت در برابر استکبار جهانی ایستاده است و هرجا پنجه انقلاب در پنجه های تهی استکبار جهانی قرار گرفته است، پیروز میدان انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: هرکجا تفکر انقلاب و مقاومت اسلامی بوده جبهه استکبار شکست خورده و سنگر را به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.