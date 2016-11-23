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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۷

ابوترابی فرد در مراسم بزرگداشت مرضیه دباغ:

قدرت موشکی ایران برآمده از اراده و تفکر بسیجی است

قدرت موشکی ایران برآمده از اراده و تفکر بسیجی است

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تفکر و اراده بسیجی نبود، ما امروز جزو چند قدرت موشکی اول دنیا نبودیم و نماد ثبات در منطقه به شمار نمی رفتیم.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام ابوترابی فرد، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز(چهارشنبه) در مراسم بزرگداشت مرضیه دباغ گفت: اگر انسان آراسته به عمل صالح شود به حیات طیبه خواهد رسید که عالی ترین مرتبه حیات است.

وی افزود: ما باید برای دستیابی به قله های این حیات حرکت کنیم که نیروی بسیج یکی از جلوه های این حیات است.

ابوترابی فرد ادامه داد: امروز تمام دستاوردهای نظام اسلامی و جبهه مقاومت و همچنین شکل گیری یک قدرت بالنده در قلب جهان اسلام، ثمره پیروزی در دفاع مقدس است.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: بسیج یعنی دفاع مقدس، رشد و بالندگی کشور و در نهایت اقتدار نظامی جمهوری اسلامی ایران و امتی که با تمام توان در کنار امام خویش ایستاده است.

ابوترابی فرد گفت: ثمره ایمان و عمل صالح موج زدن قدرت اسلام در جهان است.

نماینده سابق مجلس ادامه داد: اگر تفکر بسیجی و اراده بسیج نبود امروز ما جزو چند قدرت موشکی اول دنیا نبودیم و نماد ثبات در منطقه به شمار نمی رفتیم.

وی گفت: اینکه رهبری بر تحکیم ارکان بسیج پافشاری می کنند برای حفظ اقتدار بسیج است. اقتدار بسیج همان شکوه و عظمت نظام اسلامی است.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: چهار دهه است که نظام جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت در برابر استکبار جهانی ایستاده است و هرجا پنجه انقلاب در پنجه های تهی استکبار جهانی قرار گرفته است، پیروز میدان انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: هرکجا تفکر انقلاب و مقاومت اسلامی بوده جبهه استکبار شکست خورده و سنگر را به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.

کد مطلب 3832406

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