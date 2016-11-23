به گزارش خبرگزاری مهر، ظهر امروز چهارشنبه در این همایش یک روزه که با همکاری انجمن های علمی دانشجویی محیط زیست، دامپزشکی و صنعت گردشگری مدیریت امور فرهنگی دانشگاه شهید چمران، کانون محیط زیست مدیریت امور اجتماعی دانشگاه، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و انجمن راهنمایان گردشگری خوزستان برگزار شد، برنامه هایی همچون نمایشگاه عکس پرندگان خوزستان، کارگاه پرنده‌نگری و نمایش فیلم زندگی در خورموسی (زادآوری پرندگان آبزی خوزستان) به اجرا درآمد.

در ابتدای این همایش، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان با اشاره به قدمت تاریخی و جغرافیایی استان خوزستان اظهار کرد: خوزستان سرزمینی سرشار از سابقه و پیشینه تاریخی، محل شکل گیری تمدن و از نخستین سکونتگاه های دائمی کره زمین است و در جای جای آن گنجینه میراث و تمدن تاریخی به طور آشکار و پنهان نهفته است.

خسرو نشان افزود: طبیعت خوزستان با رودخانه های متعدد، پهنه های آبی گسترده، دشت های فراخ و کوه های بلند نه تنها برای مردم و ساکنانش در طول تاریخ، بلکه برای گونه های مختلف پرندگان نیز زیستگاه مناسبی به شمار می رود.

وی از تهیه کتاب اطلس پرندگان خوزستان خبر داد و گفت: با نشر این کتاب در پی آن هستیم تا خوزستان جایگاه ارزنده خود را در زمینه میراث و گردشگری به دست آورد.

نشان در پایان اظهار امیدواری کرد که استان خوزستان به برند پرنده‌نگری در کشور تبدیل شود.

موضوع پرنده نگری از منظر قرآن

در ادامه این مراسم، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان به موضوع پرنده نگری از منظر قرآن پرداخت و اظهار کرد: در کتاب آسمانی ما در دو آیه به صراحت دستور داده شده تا مردم به نگرش و تفکر در احوالات و ویژگی های پرندگان بپردازند که این نشان از عظمت خلقت این موجود پر رمز و راز دارد.

آیت الله احمدی شاهرودی با تاکید بر اینکه در قرآن کریم به مصادیقی از پرندگان اشاره شده است، گفت: در بخش هایی از قرآن از پرندگان به عنوان لشگریان خداوند یاد شده و تفحص کردن در صفات و خلقت این موجود، موجب کشف آیات و نشانه های الهی خواهد شد.

اهمیت اقتصادی و اجتماعی پرندگان

در ادامه، معاون اداره کل محیط زیست استان خوزستان نیز با اشاره به اینکه به موضوع پرنده از زوایای مختلف می توان نگریست، اظهار کرد: هیچ گونه جانداری در دنیا به اندازه پرندگان تنوع ندارد.

سید عادل مولا در خصوص اهمیت اقتصادی و اجتماعی پرندگان گفت: در زمینه ارتزاق مردم از پرندگان یا پرورشگاه های انواع پرندگان خوراکی، این گونه جاندار بسیار حائز اهمیت است.

وی به اهمیت اکولوژیکی پرندگان و تاثیر آنها بر زنجیره غذایی اشاره کرد و افزود: در کشور ایران تا کنون ۵۳۰ گونه پرنده شناسایی شده که ۲۸۵ گونه آن یعنی بیش از ۵۰ درصد در خوزستان وجود دارد.

مولا خاطرنشان کرد: با وجود این تعداد گونه پرنده در استان، اما متاسفانه هنوز ماهیت این موجود خارق العاده که در دین و آیین و کتاب آسمانی ما نیز به توجه در آن تاکید فراوان شده، برای بسیاری از مردم شناخته شده نیست.

معاون اداره کل محیط زیست خوزستان با تاکید بر حفاظت بیش از پیش از پرندگان و زیستگاه های آن ها و با اشاره به آمار نامطلوب تجارت پرنده در خوزستان، تصریح کرد: حفاظت از پرندگان با اسلحه انجام نمی شود، بلکه نیازمند آموزش و آگاهی‌بخشی است.

کارگاه پرنده نگری

در ادامه این همایش، کارگاهی با موضوع پرنده نگری توسط مهندس عالیه چنگیزی برگزار شد. از جمله مباحث این کارگاه، رونق صنعت پرنده نگری، اهمیت گونه های پرنده در خوزستان، معرفی انواع پرندگان این استان و جمعیت آماری هریک از گونه ها، وظیفه مردم در قبال حفاظت از پرندگان و زیستگاه آنها و برخورد با شکارچیان غیرمجاز بود.

چنگیزی به سابقه پرندگان در تاریخ و اساطیر ایران اشاره کرد و نقش پرندگان در آثار باستانی و ادبیات فارسی نیز سخن گفت.

در پایان همایش، فیلم مستندی در خصوص زادآوری پرندگان آبزی خوزستان به تهیه‌کنندگی عبدالخالق طاهری و کارگردانی حجت طاهری به نمایش درآمد.

گفتنی است؛ از برنامه های جنبی این همایش، برگزاری نمایشگاه عکس از پرندگان خوزستان، در سرسرای دانشکده کشاورزی دانشگاه بود.