به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی بعدازظهر چهارشنبه در اجلاس نماز شهرستان اسدآباد با ابراز خرسندی از برگزاری عمومی اجلاس نماز اظهار داشت: استقبال مردم اسدآباد نسبت به سایر شهرستان‌ها باشکوه است که این امر جای قدردانی دارد.

وی به اهمیت نماز از منظر ائمه و پیامبر اکرم (ص) اشاره و بیان کرد: پیامبر اسلام(ص) محبت زن، عطر و نماز را سه محبت تحمیلی گرانقدر معرفی کرده‌اند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه نماز در جامعه ما ناشناخته است، افزود: اگر حقیقت نماز را به خوبی شناخته و درک می‌کردیم، مشتاقانه به سمت این واجب الهی می‌رفتیم.

وی بابیان اینکه نماز نوعی دلدادگی و عشق‌ورزی به ذات اقدس الهی است، تاکید کرد: وجود انواع نماز در روایات، موید مشکل‌گشایی نماز در همه ابعاد زندگی انسان است.

شناسایی نقاط ضعف و قوت مهمترین هدف برگزاری اجلاس نماز است

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور نیز هدف از برگزاری اجلاس نماز در سطح استان و شهرستان‌ها به عنوان یکی از مهمترین سیاست‌های ستاد اقامه نماز کشور را شناسایی نقاط ضعف و قدرت در برپایی این فریضه دانست.

محمود مظفر با بیان اینکه نماز دردسترس‌ترین و موثرترین واجب الهی است، افزود: نماز به عنوان یک واجب الهی، خواست خداوند بوده و محدود به جناح و نژاد خاصی نیست.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور تاکید کرد: کمترین اثر اقامه نماز کاهش آسیب‌های اجتماعی، گناه و فحشا در جامعه است.

وی بااشاره به اثرات برگزاری اجلاس نماز، افزود: برگزاری اجلاس نماز اثرات سازنده و مفیدی در جامعه خواهد داشت.

مظفر بااشاره به وظایف دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند کمیته امداد و بهزیستی، عنوان کرد: در کنار خدماتی که به مددجویان و مردم داده می‌شود باید خط ویژه برای نماز گذاشته شود.

مربیان مهدهای کودک با بهره‌گیری از شعر و بازی نماز را به کودکان آموزش دهند

وی افزود: مربیان مهدهای کودک باید با بهره‌گیری از شعر و بازی نماز را به کودکان آموزش دهند زیرا این امر موجب می‌شود تا کودکان در زمان سن تکلیف با اقامه به موقع نماز مشکلی نداشته باشند.

قائم مقام ستاد اقامه نماز تصریح کرد: وظیفه تمام مسئولان و مردم این است که در ادای این فریضه الهی مشارکت کنند چرا که پررنگ‌تر کردن فرهنگ نماز در جامعه به مشارکت تمامی اقشار نیاز دارد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان نیز در این جلسه گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته‌ایم حلاوت و جذابیت دین، نماز و قرآن را به معنای واقعی به کودکان، نوجوانان و جوانان بچشانیم.

حجت الاسلام سید مرتضی حسنی حلم افزود: باید با بهره‌گیری از راه‌های گوناگون و استفاده از ابزار هنر و با زبان کودکانه شیرینی‌های دین و نماز را به کودکان تفهیم کنیم.

کرسی‌های آزاداندیشی نباید به مسائل سیاسی محدود شود

رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان با بیان اینکه کرسی‌های آزاداندیشی نباید به مسائل سیاسی محدود شود، تاکید کرد: مقام معظم رهبری بارها به برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی تاکید داشته‌اند.

وی گفت: باید درباره مسائل عقیدتی، دینی، رفع شبهات و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز کرسی‌های آزاداندیشی دانشجویی و دانش‌آموزی برگزار شود.

وی پیوند مسجد و مدرسه را راهکاری مناسب برای حل مشکلات این حوزه معرفی و بیان کرد: در گذشته کلاس‌های درس در مساجد برگزار می‌شد ولی امروزه فاصله بین این دو نهاد تاثیرگذار زیاد شده و دانش آموزان ارتباط چندانی با مسجد و منبر ندارند.

حجت‌الاسلام حسنی‌حلم در ادامه با تأکید بر استفاده از ابزار و ظرفیت هنر برای تفهیم موضوعات دینی به جامعه و کودکان افزود: متأسفانه در کشور رمان نماز، انیمیشن، اشعار و داستان با موضوعات نماز بسیار ناچیز، ضعیف و انگشت‌شمار است و این ضعف مشکلات بسیاری را برای حوزه فرهنگی ایجاد کرده است.

باید برای ارتقاء مفاهیم دینی و نماز از مجموعه‌های هنری، صداوسیما، متولیان فرهنگی و ارشاد اسلامی بهره برد وی تصریح کرد: باید برای ارتقاء مفاهیم دینی و نماز از مجموعه‌های هنری، صداوسیما، متولیان فرهنگی و ارشاد اسلامی بهره برد.

امام جمعه اسدآباد نیز در این اجلاس گفت: نماز در آیات و روایات جایگاه ویژه‌ای دارد و این عبادت بزرگ، آغاز و پایان همه عبادت‌ها است.

حجت‌الاسلام سید موسی حسینی‌مجد افزود: نماز زیباترین جلوه عبادت و ستون دین محسوب می‌شود.

امام جمعه اسدآباد به آیات و روایات بسیاری اشاره و تاکید کرد: نماز به عنوان رابط و پیوند بین انسان و خدا، جایگاه بسیاری در بین انسان‌ها دارد که مااز این امر غافل هستیم.

وی بیان کرد: برگزاری اینگونه مراسم باید روند اهمیت و توجه به نماز را تغییر دهد.

حجت‌الاسلام حسینی مجد با اشاره به تعداد مساجد در سطح شهرستان، عنوان کرد: متاسفانه کمبود روحانی مشکل بزرگ حوزه فرهنگی این شهرستان است.

در پایان این اجلاس از ۳۵ فعال نماز در سطح شهرستان تقدیر به عمل آمد.

