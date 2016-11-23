مصرف گاز طبیعی در استان قزوین ۳۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری در این باره اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه هوای سرد و برودت شدید هوای استان در روزهای اخیر میزان مصرف گاز در بخش های خانگی به میزان چشمگیری افزایش یافته است، به گونه ای که در ۷۲ ساعت گذشته با مصرف حدودی ۳۱ میلیون متر مکعب در بخش خانگی استان نسبت به سه روز قبل از آن «۲۷ آبان لغایت ۲۹ آبان» ۳۲ درصد افزایش مصرف داشته ایم.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که با برنامه ریزی های صورت گرفته در سطح شرکت ملی گاز ایران مشکلی در تامین گاز وجود ندارد افزود : خوشبختانه با توجه به سرمای شدید چند روز اخیر و افزایش مصرف گاز وقفه ای در تحویل گاز به مشترکین خانگی در سطح استان نداشته ایم که البته استمرار این وضعیت به توجه ویژه مردم عزیز استان و همراهی آنان در رعایت صرفه جویی در مصرف گاز نیاز دارد.

بوشهری با اشاره به اینکه برودت هوا و کاهش دما در روزهای آینده نیز ادامه دارد، گفت: برای استمرار خدمات مطلوب در تامین و توزیع گاز از تمام مشترکین در سطح استان درخواست می شود با رعایت نکاتی همچون خاموش نمودن وسایل گرمایشی گاز سوز در اتاق هایی که استفاده نمی شوند، پوشاندن دریچه های کولر، عایقکاری موتورخانه ها، پوشیدن لباس گرم و متناسب با فصل سرما در منزل و استفاده از درزگیرها با رعایت مسایل ایمنی حداکثر صرفه جویی در مصرف بهینه گاز را انجام دهند که به طور یقین تأثیر مستقیم در کاهش هزینه های اقتصادی خانواده وبهره مندی همه مشترکین در سراسر کشور از این خواهد داشت.