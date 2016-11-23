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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۳۱

اولین اورژانس مشارکتی در شهرک صنعتی لیا قزوین افتتاح شد

اولین اورژانس مشارکتی در شهرک صنعتی لیا قزوین افتتاح شد

قزوین- در مراسمی با حضور استاندار قزوین اولین اورژانس مشارکتی در شهرک صنعتی لیای قزوین افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور فریدون همتی استاندار، معاونان استاندار، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان اولین مرکز اورژانس در شهرک صنعتی لیای قزوین به صورت مشارکتی راه اندازی شد.

برای راه اندازی و تجهیز این مرکز فوریت های پزشکی در شهرک صنعتی لیا ۲۰ میلیون تومان برای احداث ساختمان و ۱۰ میلیون تومان برای تجهیزات مورد نیاز هزینه شده است.

همچنین ۲۰۰ میلیون تومان برای خرید یک دستگاه آمبولانس مجهز هزینه شده است.

این مرکز با مشارکت شرکت شهرکهای صنعتی استان و مرکز فوریت های پزشکی قزوین راه اندازی شده است و قادر است به ۵۱۹ واحد مستقر در این شهرک خدمات درمانی اضطراری ارائه کند.

کد مطلب 3832428

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