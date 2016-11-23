ملوان فرصت صدرنشینی را از دست داد/ یک امتیاز شیرین برای مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور بعدازظهر امروز چهارشنبه با انجام هشت دیدار پیگیری شد. قرار بود تیم صدرنشین سپیدرود هم در ورزشگاه خانگی به مصاف اکسین برود اما به خاطر بارش شدید برف و نامساعد بودن زمین این بازی به روز پنجشنبه موکول شد.

در دیدارهای امروز تیم ملوان می توانست با پیروزی برابر مس رفسنجان موقتا صدرنشین شود اما شاگردان مایلی کهن از این فرصت استفاده نکردند. با این حال یک امتیاز از بازی خارج از خانه به دست آوردند.

نتایج دیدارهای امروز لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* خیبر خرم‌آباد صفر - بادران تهران ۲

* خونه به خونه صفر - مس کرمان صفر

* مس رفسنجان صفر - ملوان بندرانزلی صفر

* فولاد یزد یک - ایرانجوان بوشهر صفر

* آلومینیوم اراک یک - نساجی مازندران یک

* راه آهن تهران ۳ - نفت مسجدسلیمان صفر

* پارس جم جنوبی ۲ - گل گهرسیرجان صفر

​* استقلال اهواز یک - فجرسپاسی یک

تیم فوتبال ملوان با تساوی برابر مس رفسنجان ۲۸ امتیازی شد و هم امتیاز با سپیدرود اما به خاطر تقاضل گل کمتر در رده دوم جدول قرار گرفت. خونه به خونه بابل هم با ۲۴ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.