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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۴

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد:

قاتل خاموش در مشهد بازهم قربانی گرفت

قاتل خاموش در مشهد بازهم قربانی گرفت

مشهد ـ معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: براثر انتشار گاز منواکسید کربن و گازگرفتگی در منزل مسکونی در شهر مشهد، فردی میانسال جان خود را از دست داد.

آتش پاد سوم  مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: صبح چهارشنبه حادثه گازگرفتگی در یک‌منزل مسکونی ۳۰ متری در خیابان مطهری شمالی مشهد رخ داد.

وی افزود: هنگام انتشار گاز منو کسید کربن دو نفر در خانه حضورداشته که متأسفانه در زمان رسیدن گروه امدادی به محل حادثه یک نفر آن‌ها که مردی میانسال بود، جان خود را ازدست‌داده و دیگری به علت مسمومیت شدید به بیمارستان اعزام شد .

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد، ادامه داد: طبق بررسی‌های اولیه کارشناسان سازمان آتش‌نشانی وجود مشکل و نقص در سیستم تهویه بخاری مانند شیب منفی لوله دودکش ، عدم تعبیه کلاهک H ، خارج کردن لوله بخاری از پنجره  و ارتفاع نامناسب لوله دودکش، موجب انتشار گاز سمی و کشنده منو کسید کربن در فضای محصور خانه شده بود.

وی تصریح کرد: جسد متوفی به پزشکی قانونی انتقال پیدا کرد و همچنین علت دقیق وقوع این حادثه در حال بررسی است .

کد مطلب 3832431

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