۲۰۰ کارگاه کمک اشتغال روستایی خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح کارگاه پرورش شترمرغ روستای قصبه خوسف اظهار کرد: در راستای منویات مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی امسال از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۰ کارگاه تولیدی کمک اشتغال روستایی در استان راه اندازی شده است.

محمد زهرایی با بیان اینکه این کارگاه ها در عرصه های مختلف شیلات، زنبور عسل، صنایع دستی، گیاهان دارویی، پرورش ماکیان، پرورش شتر مرغ، ورمی کمپوست بوده است، بیان کرد: برای راه اندازی این کارگاه ها بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات از سوی بسیج سازندگی استان پرداخت شده است.

افتتاح ۲۵ پروژه محرومیت زدایی

وی ادامه داد:همچنین امروز به مناسبت هفته بسیج ۲۵ پروژه عام المنفعه و محرومیت زدا به طور همزمان به بهره برداری می رسد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی، میزان اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را هفت میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: از این میزان چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی تامین شده است.

زهرایی اضافه کرد: تعداد ۱۲ پروژه با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر اجرا شده است.

وی بیان داشت: این پروژه ها شامل احیا و مرمت ۱۲ رشته قنات، احداث پنج باب خانه عالم، احداث و تکمیل سه باب مسجد و سه باب سرویس بهداشتی بوده است.

رمز موفقیت سپاه دعای خیر مردم مستضعف است

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر خاتم الانبیاء(ص) نیز در این جلسه یکی از اقدامات سپاه را توجه به مناطق محروم عنوان کرد و گفت: در این راستا بسیج سازندگی، قرارگاه کوثر و قرار گاه محرومیت زدایی راه اندازی شده است.

ضیاء الدین حزنی بیان کرد: با وجود همه این ها باز دیدیم که محرومیت بیش از این بوده و باید کار بیشتری انجام شود بنابراین قرارگاه عمران و آبادانی تشکیل و قرار شد مشکل روستاها را حل کنیم.

وی با تأکید بر اینکه سپاه مسئول امنیت بوده و هیچ وظیفه ای در محرومیت زدایی متوجه آن نیست، عنوان داشت: با این وجود بسیج و سپاه از مردم تشکیل شده و علاقمندی به مردم دارد.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی قرب کوثر خاتم الانبیاء(ص)، مردم را سرمایه سپاه دانست و افزود: هر کاری برای مردم انجام شود ارزشمند بوده و رمز موفقیت سپاه نیز دعای خیر مردم مستضعف است.