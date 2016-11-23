محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران اعلام شد

سردار عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با تشریح محدودیت های ترافیکی در نظر گرفته شده در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران اظهار داشت: برخی محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران همزمان با روزهای پایانی هفته در نظر گرفته شده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با اشاره به شرایط نامساعد جوی در برخی از محورها افزود: شرایط نامساعد جوی و بارش برف و باران در برخی محورها، ضرورت توجه ویژه و جدی تر رانندگان را می طلبد.

وی ادامه داد: باید امکانات و تجهیزات لازم متناسب با سرمای هوا و شرایط ناپایدار جوی به همراه رانندگان بوده تا در مواقع ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

ناظری با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلت در محور هراز از ظهر روز چهارشنبه اضافه کرد: تردد موتورسیکلت در محور هراز از ظهر چهارشنبه تا ساعت شش صبح روز شنبه ممنوع شده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران عنوان کرد: مأموران پلیس علیرغم برودت هوا و بارش برف در برخی مناطق، حضور خود را در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران استمرار خواهند بخشید و بر جریان عبور و مرور وسایل نقلیه، نظارت کافی و جدی خواهند داشت.

ناظری با تأکید بر این نکته که تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهایی نظیر فیروزکوه و هراز با محدودیت هایی همراه است، بیان داشت: بر اساس تصمیم اتخاذ شده، تردد انواع تریلرها در محور هراز از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ ممنوع خواهد بود و این ممنوعیت در روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه اجرا می شود.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران تأکید کرد: این محدودیت در روزهای چهارشنبه و جمعه در محور فیروزکوه نیز اعمال خواهد شد و وسایل حمل کننده مواد سوختی و فاسد شدنی از این ممنوعیت معاف هستند.

وی یادآور شد: بدون تردید همکاری و تعامل رانندگان و مردم با پلیس و رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ضامن سلامتی خواهد بود و پلیس می کوشد تا با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود، از وقوع حوادث و رخدادهای ناگوار جلوگیری به عمل آورد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران تأکید کرد: پلیس شرق استان تهران در محورهای مواصلاتی آماده خدمت رسانی به مردم است.