گاز صنایع گلستان قطع شد/ «سی ان جی ها» در نوبت بعدی

صفرعلی جمال لیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر مشکلی در گازرسانی به مشترکان خانگی استان وجود ندارد اما طبق سیاستگذاری انجامشده از تهران گاز مشترکان پرمصرف قطع میشود.
وی افزود: گلستان نزدیک به ۵۱۰ هزار مشترک دارد که حدود ۵۰۰ هزار مشترک خانگی و مابقی تجاری و صنعتی هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان ادامه داد: تاکنون گاز واحدهای صنعتی استان مانند کارخانه نیروگاه علیآبادکتول و کارخانه سیمان گالیکش که از پرمصرفترین مشترکان گاز گلستان هستند قطعشده و سی ان جیها و دیگر کارگاههای تولیدی و صنعتی در لیست قطعی قرار دارند.
قطع گاز مشترکان غیر خانگی مختص گلستان نیست
وی بابیان اینکه قطع گاز مشترکان غیر خانگی فقط مختص گلستان نیست، اضافه کرد: این سیاستگذاری (قطع گاز مشترکان غیر خانگی) از تهران به سه استان گیلان، مازندران و گلستان ابلاغشده است و ظاهراً استان مازندران در گازرسانی به مشترکان خانگی نیز با مشکلاتی مواجه است.
جمال لیوانی خاطرنشان کرد: به مشترکان توصیه میکنیم حداکثر صرفهجویی در مصرف گاز را داشته باشند و با استفاده از حداقل فضای ممکن در منزل و با پوشیدن لباس بیشتر بهصرفه جویی در مصرف گاز کمک کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان اضافه کرد: به مشترکان توصیه میکنیم تمامی نکات ایمنی را رعایت کرده و از وسایل گازسوز استاندارد استفاده کرده و از به کار گرفتن شومینه و تک شعله برای گرم کردن منازل به جد پرهیز کنند.
وی بابیان اینکه بارش برف در آذرماه در گلستان در چهار دهه اخیر بیسابقه بوده است، یادآور شد: کاهش یک درجه شعله بخاری باعث صرفهجویی ۶ درصدی در مصرف گاز شده و ضمن کمک به اقتصاد خانواده میتواند از افت فشار در این بازه زمانی در استان جلوگیری کند.
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