آخرین وضعیت تحصیل دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی ایرانی در هند

دکتر حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت دانشجویان ایرانی رشته های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه های هند که در آستانه اخراج و محرومیت از ادامه تحصیل در این کشور قرار داشتند گفت: آنچه که در حال حاضر برای دانشجویان ایرانی حوزه های علوم پزشکی دانشگاه های هند اتفاق افتاده، این است که دیوان عالی هند یک سال قبل اعلام کرد، ورود به رشته های پزشکی و دندانپزشکی از طریق شرکت داوطلبان در آزمون صورت می گیرد.

وی ادامه داد: برداشت دانشگاه های هند از این رای دیوان عالی این بود که دانشجویان خارجی نیاز نیست دراین آزمون شرکت کنند و برهمین اساس به دانشجویان خارجی بدون آزمون پذیرش دادند، زمانی که دانشجویان از مهر امسال شروع به تحصیل کردند، دیوان عالی هند اعلام کرد که این رای شامل حال تمام دانشجویان داخلی و خارجی است.

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: این رای در واقع به نوعی، ممنوع شدن تحصیل دانشجویان خارجی در رشته های پزشکی و دانپزشکی بود چون از یک طرف اعلام شده بود، دانشجویان باید حتما در آزمون شرکت کنند و از طرفی اعلام کرده بود دانشجوی خارجی نمی تواند دراین آزمون شرکت کند.

وی ادامه داد: دانشجویان ایرانی زمانی که خواستند از مهر امسال تحصیل خود را آغاز کنند، برخی از دانشگاه ها این قانون را اجرا کرده و اعلام کردند که این دانشجویان نمی توانند در رشته های مذکور ادامه تحصیل دهند.

اکبری با بیان اینکه تعداد دانشجویانی که در حال حاضر نتوانستند ادامه تحصیل دهند کمتر ۱۰ نفر است افزود: درحال حاضر بیشتر این مساله از سوی دانشجویان ایرانی دیگر دانشگاه های هند که هنوز این قانون را اجرا نکرده اند پیگیری می شود.

قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآورشد: این موضوع از سوی وزارت بهداشت پیگیری می شود با وجود اینکه خیلی نمی توان روی قوانین آنها اثر گذاشت، چندین بار با نماینده و رایزن علمی و سفیر ایران در هند جلسه داشته و با خانواده این دانشجویان نیز صحبت کرده ایم همچنین با وزارت امور خارجه نیز جلسه داشته ایم و امیدواریم وضع بدتر ازاین نشود.

وی ادامه داد: چون اگراین قانون در کشور هند اجرا شود، حدود ۱۲۰ نفر از دانشجویان ما در هند دراین دو رشته قادر به ادامه تحصیل نخواهند بود.

وی درباره اینکه آیا این دانشجویان نمی توانند در دانشگاه های داخل علوم پزشکی به تحصیل ادامه دهند گفت: شرایط انتقال دانشجویان از خارج به داخل دارای آیین نامه مشخصی است، اینکه این دانشجویان ۲ سال در خارج درس خوانده باشند و همچنین ۷۲ واحد را طی کرده و معدل واحد های آنها بالای ۱۴ باشد و همچنین معدل دیپلم و پیش دانشگاهی آنها نیز بیشتر از ۱۴ باشد تا در شرایط انتقال قرار گیرند.

اکبری خاطرنشان کرد: این آیین نامه شامل این دانشجویان نمی شود، چون تازه درس خود شروع کرده اند و واجد شرایط آیین نامه انتقال نیستند و تلاش ما این است که این دانشجویان بتوانند در دانشگاه های مذکور به تحصیل ادامه داده و اخراج نشوند.

وی افزود: اما اگراین اتفاق هم رخ ندهد، راه ادامه تحصیل این دانشجویان در هند باز است غیراین دو رشته، ۱۰۰ ها رشته پزشکی وجود دارد که می توانند ادامه تحصیل بدهند ولی در هر صورت ما پیگیر هستیم و امیدورایم نتیجه داده و برای این دانشجویان مشکلی رخ ندهد.