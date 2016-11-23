۶۳ اثر تاریخی جدید در شهرستان زیرکوه شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی؛ سید احمد برآبادی اظهارکرد: قدمت این آثار از دوره اشکانی تا دوره قاجار را شامل می شود.

وی افزود: از مجموع آثار شناسایی ۳ اثر متعلق به دوران تاریخی، ۶ اثر متعلق به دوران تاریخی و اسلامی، ۵۲ اثر متعلق به دوران اسلامی است.

وی ادامه داد: از قدیمی ترین آثار می توان از محوطه تپه کوره محمدآباد، تپه دراج سفلی، محوطه دیودال، محوطه ریگ آهنگران نام برد که آثاری متعلق به دوره اشکانی است.

وی بیان داشت: از نظر کاربردی آثار شناسایی شده را می توان به سازه های دفاعی، سازه های آبی، محوطه های صنعتی و بناهای آیینی تقسیم بندی کرد.

برآبادی گفت: دسترسی آسان به آب و منابع آبی منطقه نزدیکی به مراتع و همجواری با راه های ارتباطی از عوامل مهم و موثر در مکان یابی استقرارهای تاریخی است که در جریان بررسی دهستان زیرکوه شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: از بررسی یافته های سفالی می توان به ارتباطات منطقه ای و فرامنطقه ای دهستان زیرکوه هم در دوره تاریخی و هم در عصر اسلامی با مناطق همجوار پی برد.