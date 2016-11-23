صادق‌علی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اعلام اداره کل هواشناسی استان مبنی بر تداوم برودت تا اوایل هفته آینده تا روز شنبه تمامی دستگاه‌های عملیاتی وامدادی استان در حالت آماده‌باش قرارگرفته‌اند.

وی افزود: تاکنون در استان با افت فشار گاز مواجه نبوده‌ایم اما ممکن است مجبور به قطع گاز دستگاه‌های اجرایی، تولیدی و صنعتی شویم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان تصریح کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی در این شرایط باید از سوخت جایگزین گاز استفاده کنند اما تحت هیچ شرایط گاز مشترکان خانگی استان قطع نمی‌شود.

وی بابیان اینکه فعلاً مشکلی خاصی در استان وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخلاف آنچه در فضای مجازی مطرح می‌شود تاکنون با قطعی گاز و برق به دلیل برودت هوا و بارش برف مواجه نبوده‌ایم.

مقدم ادامه داد: قطعی برق روز سه‌شنبه در برخی نقاط استان هم به دلیل اختلال در سیستم بوده و ارتباطی با برودت هوا نداشته است.

به گفته وی با تشکیل جلسه اضطراری مدیریت بحران استان در روز دوشنبه همه دستگاه‌های عملیاتی با تمام توان و آمادگی در آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

برودت هوا پنج‌شنبه بیشتر می‌شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان همچنین بیان کرد: به دلیل یخبندان و مه غلیظ و لغزندگی جاده‌ها که مانع از رفت‌وآمد درست می‌شود، به شهروندان توصیه می‌کنیم از تردد به‌ویژه در نقاط کوهستانی استان پرهیز کنند.

وی بابیان اینکه طبق اعلام هواشناسی برودت هوا پنج‌شنبه در استان بیشتر می‌شود، اضافه کرد: به شهروندان توصیه می‌کنیم در صورت تردد در مسیرهای کوهستانی حتماً نکات ایمنی را رعایت کرده و زنجیر چرخ، غذا، وسایل گرمایشی و سوخت کافی به همراه داشته باشد.

مقدم در پایان تأکید کرد: در این شرایط باید صرفه‌جویی لازم در مصرف انرژی به‌ویژه گاز را داشته باشیم.