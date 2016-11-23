به گزارش خبرنگار مهر، مراد روشنی ظهر چهارشنبه در جلسه استانی شاهد که به میزبانی آموزش و پرورش لرستان برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: آموزش و پرورش مهمترین و تاثیر گذار ترین نهادی است که می تواند به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اقدام کند چرا که ترویج این فرهنگ یکی از رسالت های مهم آموزش و پرورش است.

وی به خدمات آموزش و پرورش در این حوزه اشاره کرد و افزود: آموزش و پرورش از دستگاههای پیشتاز درترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان به عملکرد مطلوب دستگاه تعلیم و تربیت اشاره کرد و افزود: باید سندی را تدوین کرد تا رقابتی سالم و معنوی بین مدارس در خصوص ترویج فرهنگ ایثارو شهادت به وجود آید.

روشنی تاکید کرد: مدیران با طرح و برنامه، ایده و خلاقیت خود می توانند فرهنگ ناب شهادت را در جامعه ساری و جاری کنند.

وی ادامه داد: به هر میزانی که در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه توفیق حاصل شود به همان میزان از آسیب های اجتماعی کاسته خواهد شد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان کار بدون هدف و برنامه را ناموفق برشمرد و تصریح کرد: فرهنگ سازی در حوزه ایثار و شهادت نیاز به برنامه ریزی دقیق و جامع دارد و اصولا کار بدون برنامه ریزی سرانجامی نخواهد داشت.

روشنی۹۰۷ شهید دانش آموز را سرمایه ای عظیم برای آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: باید از این سرمایه ها برای تحقق اهداف کلان تعلیم و تربیت استفاده کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: فرهنگ سازی ایثار و شهادت باید در قالب هنر و اندیشه صورت گیرد تا ماندگاری داشته باشد.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان فعالیتهای فرهنگی هنری، ورزشی و قرآنی را ابزاری مهم برای نهادینه کردن این فرهنگ در مدارس عنوان کرد و افزود: نباید اجازه دهیم تا بین نسل های جدید و قدیم انقلاب فاصله ایجاد شود.