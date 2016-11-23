  1. استانها
  2. قزوین
۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۱

پس از ادغام:

اولین قرارداد تولیدی در شهرک صنعتی لیای قزوین صادرشد

اولین قرارداد تولیدی در شهرک صنعتی لیای قزوین صادرشد

قزوین- با ادغام شهرک صنعتی و پارک لیای قزوین و ساماندهی فعالیتهای خدماتی اولین قرارداد رسمی شهرک صنعتی لیای قزوین به یک واحد تولیدی نمونه مستقر در این شهرک واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور فریدون همتی استاندار قزوین و حمید خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونان استانداری اولین سند رسمی واگذاری قرارداد منعقده بین شرکت شهرک های صنعتی استان و یک شرکت صادرکننده نمونه تولیدی در زمینه کیسه های بدون بافت پلاستیکی، شیلنگ های پی وی سی به مهدی عبدیان اهداء شد.

شهرک صنعتی لیای قزوین به وسعت ۵۰۰ هکتار با ۴۰۹ واحد صنعتی و پارک صنعتی لیا با ۱۶۰ هکتار و استقرار ۱۱۰ واحد پس از ادغام از وضعیت مطلوب تری برخوردار شده و ارائه خدمات رفاهی و زیربنایی در این شهرک از این پس به صورت متمرکز و مدونی انجام خواهد شد.

همچنین با تشکیل شهرک صنعتی لیا از این پس واحدهای مستقر در این شهرک می توانند از معافیت های صنعتی و تسهیلاتی دولتی نیز برخوردار شده و از خدمات زیربنایی لازم نیز بهره مند شوند.

کد مطلب 3832455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها