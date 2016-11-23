اولین قرارداد تولیدی در شهرک صنعتی لیای قزوین صادرشد

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه در مراسمی با حضور فریدون همتی استاندار قزوین و حمید خانپور مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت و معاونان استانداری اولین سند رسمی واگذاری قرارداد منعقده بین شرکت شهرک های صنعتی استان و یک شرکت صادرکننده نمونه تولیدی در زمینه کیسه های بدون بافت پلاستیکی، شیلنگ های پی وی سی به مهدی عبدیان اهداء شد.

شهرک صنعتی لیای قزوین به وسعت ۵۰۰ هکتار با ۴۰۹ واحد صنعتی و پارک صنعتی لیا با ۱۶۰ هکتار و استقرار ۱۱۰ واحد پس از ادغام از وضعیت مطلوب تری برخوردار شده و ارائه خدمات رفاهی و زیربنایی در این شهرک از این پس به صورت متمرکز و مدونی انجام خواهد شد.

همچنین با تشکیل شهرک صنعتی لیا از این پس واحدهای مستقر در این شهرک می توانند از معافیت های صنعتی و تسهیلاتی دولتی نیز برخوردار شده و از خدمات زیربنایی لازم نیز بهره مند شوند.