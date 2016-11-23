بی توجهی به اقتصاد آب چالشی مستمر/اختلاف زیاد قیمت تولید و فروش

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی مقدم ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه شرکت و آب و فاضلاب در ۲۴ شهر استان با جمعیتی بالغ بر ۴۰۱ هزار نفر خدمات آب شرب و دفع فاضلاب را ارائه می‌دهد، اظهار کرد: بیش از ۹۹ درصد جمعیت استان از آب شرب برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینکه ۱۸۵ هزار مشترک تحت پوشش شبکه آب شهری با کاربری‌های مختلف در استان وجود دارد، افزود: از این تعداد ۸۰ درصد مشترکین خانگی هستند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه طی سال گذشته ۴۵ میلیون متر مکعب تولید و برداشت آب از مصارف زیرزمینی را داشته‌ایم، گفت: طول شبکه‌های اصلی و فرعی توزیع آب در استان یک هزار و ۹۵۰ کیلومتر است.

وی با اشاره به اینکه طول خطوط انتقال آب از چاه‌ها تا ورودی شهرهای استان ۵۷۰ کیلومتر است، بیان کرد: پنج هزار و ۳۵۰ رشته انشعاب فاضلاب برای واحدهای مسکن مهر استان واگذار شده است.

پیشرفت ۴۰ درصدی خط انتقال فاضلاب مهر شهر بیرجند

هاشمی مقدم با بیان اینکه در حال حاضر عملیات اجرایی کلکتور خط انتقال فاضلاب در مهر شهر بیرجند در حال اجرا است، عنوان کرد: این عملیات تا کنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اینکه شبکه فاضلاب در مهرشهر بیرجند به شش زون تقسیم می‌شود، افزود: امیدواریم تا پایان سال آینده با تأمین اعتبارات شبکه فاضلاب مهر شهر به بهره برداری برسد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه ۶۴ کیلومتر لوله گذاری برای کل مهرشهر بیرجند نیاز است، بیان داشت: از این مقدار لوله گذاری برای ۲۰ کیلومتر در اولویت است و اگر منابع اعتباری فراهم شود کل مجموعه لوله گذاری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه هزینه توسعه شبکه اصلی فاضلاب به ازای هر مشترک بدون احتساب هزینه آسفالت و ابزار سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، گفت: مشکل سطح آب مهر شهر بیرجند ارتباطی با شبکه فاضلاب ندارد بلکه زمین شناسی منطقه به گونه ای است که سطح آب زیرزمنی بالا است.

هاشمی مقدم با بیان اینکه طرح تصفیه خانه و انتقال خط بیرجند از وام اخذ شده بانک اکو تکمیل خواهد شد، افزود: مدول دوم این تصفیه خانه با ظرفیت ۲۱ هزار و ۶۰۰ متر مکعب در شبانه روز در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه تا کنون ۱۸.۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، بیان کرد: خط انتقال فاضلاب جنوب شهر بیرجند ۶۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه روش تصفیه جدید جزء پیشرفته‌ترین روش‌ها است که با استانداردهای جهانی برابری می‌کند، گفت: بخشی از کار به روش میکرو تونلینگ و پایپ جکینگ انجام می‌شود.

۲۵ درصد اعتبارات آب و فاضلاب استان تخصیص یافت

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار داشته‌ایم، ادامه داد: از این مقدار تنها ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانبه میزان ۲۵ درصد تخصیص یافته است.

هاشمی مقدم با بیان اینکه در شرکت آب و فاضلاب چهار شهر بیرجند، قاین، سربیشه و فردوس طرح فاضلاب در حال اجرا است، عنوان کرد: پیشرفت این طرح در شهرستان بیرجند ۵۵ درصد، قاین ۳۱ درصد، سربیشه ۳۸ درصد و شهرستان فردوس ۲۰ درصد است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۱۸۵ هزار مشترک آب استان ۴۵ هزار واحد به شبکه فاضلاب متصل کرده ایم، افزود: ۲۹ درصد جمعیت استان تحت پوشش هستند اما این رقم در متوسط کشوری ۴۲ درصد است و متاسفانه در این زمینه دچار عقب ماندگی هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اینکه متولی تأمین آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان است، اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب شهری چهار درصد برداشت آب منابع زیر زمینی استان را انجام می‌دهد و در این زمینه وجوهاتی بابت حق النظاره نیز پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قسمتی از آب مورد نیاز از بنگاه خیریه آب و لوله خریداری می‌شود، ادامه داد: در طبس از چاه‌های موقوفه و کشاورزی تأمین آب انجام می‌شود.

هاشمی مقدم با بیان اینکه طرح تأمین نیاز آبی، اصلاح و بازسازی برای تمامی شهرهای استان را تهیه کرده‌ایم، گفت: در افق ۱۴۰۴ سه هزار و ۴۴۰ لیتر بر ثانیه نیاز آبی شهرهای استان است.

وی با تاکید بر اینکه برای تأمین آب شرب و صنعت باید از هم اکنون تدابیر لازم اتخاذ شود، بیان کرد: در شش ماه نخست سال جاری ۵۴۴ هزار متر مکعب تأمین آب مورد نیاز روستاهای استان از شبکه آب شهری انجام شده است.

برداشت پنج درصد منابع آب استان برای فضای سبز شهری

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با بیان اشاره به اینکه ۷۹۰ رشته انشعاب آب فضای سبز شهری در استان وجود دارد، اظهار داشت: در سال گذشته یک میلیون و ۵۵۴ متر مکعب آب برای مصارف فضای سبز شهری برداشت شده است که معادل ۵.۲ درصد آب مصرفی استان بوده است.

وی با بیان اینکه با پیگیری‌های انجام شده در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ درصد مصارف فضای سبز کاهش یافته است، افزود: در سال گذشته دو حلقه چاه جدید برای فضای سبز ایجاد شده است.

هاشمی مقدم با اشاره به اینکه متوسط خروجی پساب ۱۳۰ لیتر در ثانیه است، ادامه داد: آلودگی پساب آب استان در حد استاندارد است و از نظر کیفیت هیچ مشکلی ندارد.

وی با بیان اینکه در کشور توجه ویژه‌ای به مسائل اقتصاد آب وجود دارد چراکه آب یک کالای ارزشمند است، گفت: اگر به اقتصاد آب توجه نشود در آینده خدمات به مردم دچار مشکل و چالش می‌شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به اینکه متوسط قیمت فروش آب در کشور ایران ۱۵ صدم دلار است، عنوان کرد: در سال گذشته قیمت تمام شده آب به مردم استان ۹ هزار و ۳۹۳ ریال و قیمت فروش چهار هزار و ۶۸ ریال بوده است.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده هر متر مکعب فاضلاب به مردم شش هزار و ۱۴۹ ریال است، تصریح کرد: قیمت فروش فاضلاب یک هزار و ۸۷۰ ریال در هر متر مکعب است که بیش از ۴۲۰ تومان زیان در هر متر مکعب فاضلاب وجود دارد.

وی با بیان اینکه مطابق دستور العمل ها در فصول گرم سال تعرفه آب ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند، گفت: در شش ماهه دوم سال این افزایش تعرفه حذف می شود.

هاشمی مقدم با اشاره به اینکه مصرف یک هزار و ۷۹۰ مشترک استان در سال جاری باید به زیر ۲۰ متر مکعب برسد، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری یک هزار و ۴۰۰ مشترک را به تعهد مصرف زیر ۲۰ متر مکعب رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه نصب فشار شکن در جلوگیری از هدر رفت آب و ترکیدگی انشعاب بسیار مؤثر است، بیان داشت: نشت یابی ۹۳ کیلومتر در شهرستان طبس انجام شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری دو هزار و ۶۴۰ مورد انشعاب واگذار شده است، گفت: در همین مدت دو هزار و ۳۰۰ انشعاب نیز بازسازی شده است.