اصفهان میزبان ۱۲ سفیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی ظهر چهارشنبه، در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مهارتی اتباع در مرکز آموزش فنی و حرفه ای زینبیه استان اصفهان به همراه سفرای کشورهای خارجی اظهار داشت: تعاملات کشور ایران با سایر کشورها در توانمندسازی نیروی انسانی تاثیرگذار است و سفیران کشورها می‌توانند این ارتباطات را در زمینه‌های مختلف آموزشی با هدف بهره‌وری و تبادل مشاغل مورد نیاز جوامع گسترش دهند.

وی بیان داشت: در راستای آشنایی با خدمات جمهوری اسلامی ایران به پناهندگان ۱۲ نفر از سفرای کشورهای دیگر از دستاوردهای مهارتی اتباع در مرکز آموزش فنی و حرفه ای زینبیه استان اصفهان بازدید کردند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان تصریح کرد: سفرای کشورهای استرالیا، افغانستان، ترکیه، سوئد، ژاپن، هلند و نمایندگانی از کشورهای فرانسه، آلمان، نروژ، اسپانیا، سوئیس، دفتر سازمان ملل و کمیساریای عالی سازمان برای بازدید از این نمایشگاه به اصفهان سفر کردند.

وی بیان داشت: آموزش‌های مهارتی در دو بخش دولتی و غیردولتی، روند اجرای آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات و فنی را توسعه می‌دهد.

جلالی اظهار داشت: مدعوین به صورت شش گروه ۱۰ نفری از کارگاه های مهارتی مرکز آموزش فنی و حرفه ای زینبیه ویژه اتباع بازدید کردند.