به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه همزمان با هفته بسیج طی مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان از خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان قصرشیرین تجلیل به عمل آمد.

فرماندار قصرشیرین در این مراسم با تبریک هفته بسیج طی سخنانی اظهار داشت: شهیدان راه شهادت را که همان مسیر حق، شرف، غیرت و جوانمردی بود، برگزیدند.

فرامرز اکبری شهدای والامقام و خانواده‌های شهدا را پشتوانه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: خانواده‌های معظم شهیدان با صبر و بردباری و شکیبایی در مسیر پیشرفت و اعتلای انقلاب مقدس گام بر می‌دارند.

وی امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را مرهون ایثار و جانفشانی شهیدان دانست و گفت: ایثار شهدا امروز سبب سربلندی ما در دنیا شده است.

در این مراسم از خانواده شهیدان والامقام زینعلی و کلانتری با اهدای هدایایی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.