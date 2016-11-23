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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۰

در گرامیداشت هفته بسیج؛

مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان قصرشیرین برگزارشد

مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان قصرشیرین برگزارشد

کرمانشاه- مراسم تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا با حضور مردم و مسئولان در شهرستان قصرشیرین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه همزمان با هفته بسیج طی مراسمی با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان از خانواده‌های معظم شهدا در شهرستان قصرشیرین تجلیل به عمل آمد.

فرماندار قصرشیرین در این مراسم با تبریک هفته بسیج طی سخنانی اظهار داشت: شهیدان راه شهادت را که همان مسیر حق، شرف، غیرت و جوانمردی بود، برگزیدند.

فرامرز اکبری شهدای والامقام  و خانواده‌های شهدا را پشتوانه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: خانواده‌های معظم شهیدان با صبر و بردباری و شکیبایی در مسیر پیشرفت و اعتلای انقلاب مقدس گام بر می‌دارند.

وی امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را مرهون ایثار و جانفشانی شهیدان دانست و گفت: ایثار شهدا امروز سبب سربلندی ما در دنیا شده است.

در این مراسم از خانواده شهیدان والامقام زینعلی و کلانتری با اهدای هدایایی تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

کد مطلب 3832460

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