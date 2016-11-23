به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر چهارشنبه در جلسه استانی ستاد شاهد اظهار داشت: دستگاه تعلیم و تربیت از تمام ظرفیت ها استفاده می کند تا پیام و آرمان شهدا را به نسل جوان و نوجوان منتقل کند.

وی به اجرای طرح «شهید پژوهی» در مدارس لرستان اشاره کرد و گفت: طرح شهید پژوهی به دنبال زنده نگهداشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان به برنامه مستمر دیدار با خانواده های معزز شهدای دانش آموز و فرهنگی اشاره کرد و گفت: این دیدارها به معنای تجلیل از جایگاه شهدا و ارزش و احترامی است که خانواده معظم شاهد در جامعه دارند.

کریمی فر در ادامه تاکید کرد: آرامش، امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون جان فشانی شهدای گرانقدر است و ما وظیفه داریم که قدردان این رشادت و پایمردی باشیم.

وی به نامگذاری مدارس، کلاسهای درس، سالن های ورزشی و اماکن فرهنگی هنری به نام شهدای دانش آموز و فرهنگی اشاره کرد و افزود: باید یاد و نام شهدا در اذهان دانش آموزان زنده و جاوید بماند.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه به برگزاری یادواره های شهدای دانش آموز و فرهنگی و نصب تمثال شهدا در مدارس و ادارات آموزش و پرورش هم اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت را وظیفه خود می داند و برای نهادینه شدن این فرهنگ از تمام ظرفیت ها استفاده می کند.

کریمی فر به وضعیت مدارس شاهد اشاره کرد و گفت: اعتماد مردم به مدارس شاهد مهمترین سرمایه متولیان تعلیم و تربیت است.

وی بر این نکته تاکید کرد که شهریه های دریافتی از مردم در این مدارس باید در خصوص ارتقای کیفیت آموزش و پرورش هزینه شوند و گفت: نظارت بر کلاس های فوق برنامه و تقویتی مدارس شاهد مسئله ای که باید به دقت صورت گیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان به تشکیل شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اشاره کرد و گفت: باید با برنامه منسجم و دقیق در این مسیر حرکت کرد.