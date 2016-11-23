احمد تجری مفرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با آغاز بارش برف و یخبندان در شهرستان تا روز جمعه کلیه دستگاههای خدمات رسان و عضو مدیریت بحران علیآبادکتول در آمادهباش هستند.
وی افزود: خوشبختانه تا این لحظه مشکل خاصی در شهرستان وجود ندارد و آب، برق و گاز هیچیک از نقاط علیآباد و روستاها به دلیل افت فشار و یا یخبندان و ... قطع نشده است.
فرماندار علیآبادکتول ادامه داد: در حال حاضر راه تمام روستاهای کوهستانی و مسیرهای اصلی در دهنه محمدآباد کتول و زرین گل باز است و تردد با زنجیر چرخ امکانپذیر است.
وی بابیان اینکه برخی از روستاهای کوهستانی مانند سیاه مرز کوه در این ایام خالی از سکنه است، تصریح کرد: با توجه به ادامه بارشها و تداوم یخبندان از همشهریان تقاضا داریم از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی خودداری کنند.
وی خاطرنشان کرد: به همشهریان توصیه میکنیم از باز گذاشتن شیرهای آب برای جلوگیری از یخزدگی و استفاده بیشازحد از وسایل گرمایشی جدا خودداری کنند تا با مشکل مواجه نشویم
تجری اضافه کرد: طبق آخرین پیشبینیها روز جمعه آفتابی خواهد بود و در صورت تداوم یخبندان و بارش برف روز شنبه نیز مدارس شهرستان تعطیل خواهد بود.
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