سوریه برای پیروزی بر تروریسم به بستن مرزهایش با ترکیه نیازمند است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفیر سوریه در مسکو پایتخت روسیه در سخنانی به تشریح آخرین وضعیت سیاسی این کشور پرداخت.

«ریاض حداد» سفیر سوریه در مسکو در سخنانی تاکید کرد: دمشق همچنان منتظر است استفان دی میستورا (نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه) زمان ازسرگیری مذاکرات میان گروه های سوری را تعیین کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: تاکنون ۳ مرتبه آتش بس در حلب برقرار کردیم تا شهروندان و افراد زخمی از این شهر خارج شوند اما تروریست ها به آنها برای خروج اجازه ندادند. دولت سوریه به پیروزی نظامی در حلب مطمئن است و برای عادی ساختن اوضاع این شهر تصمیماتی اتخاذ شده است.

سفیر سوریه همچنین گفت: دمشق برای پیروزی بر تروریسم به بستن مرزهایش با ترکیه نیازمند است. همچنین انتظار داریم مصر در حل بحران سوریه نقش مثبتی ایفا کند و از تلاش های قاهره برای متوقف کردن تروریسم در سوریه استقبال می کنیم.

وی در پایان در خصوص اقدامات دولت جدید آمریکا نیز بیان داشت: دمشق امیدوار است دولت جدید آمریکا در راهبرد خود در سوریه تجدیدنظر کند و سخن گفتن از موضع آمریکا در قبال حل بحران سوریه زود است.