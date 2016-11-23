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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۵

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران:

برق ۵ درصد مشترکان مازندرانی به دلیل بارش برف قطع است

برق ۵ درصد مشترکان مازندرانی به دلیل بارش برف قطع است

ساری - مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: برق پنج درصد مشترکان استان به دلیل بارش سنگین برف و باران همچنان قطع است و تلاش برای برقدار شدن آنان ادامه دارد.

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در مجموع پنج درصد مشترکان برق استان قطع است، اظهار داشت: این میزان در آمل به بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد می رسد و بیشترین مشکل در غرب شهرستان آمل وجود دارد.

وی با بیان اینکه از مجموع ۷۰ خط اصلی برق شهرستان آمل ۲۰ خط قطع هستند، اظهار داشت: تلاش برای تامین روشنایی و رفع مشکلات فراروی توسط اکیپ های برق استان ادامه دارد و پیش بینی می شود تا ساعاتی دیگر این مشکل رفع شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اظهار اینکه میزان خسارات هنوز برآورد نشده، افزود: افتادن شاخه های درختان روی سیم های برق بیشترین مشکل به شمار می رود.

برودت هوا و کاهش تا ۱۰ درجه زیر صفر دمای هوا سبب تعطیلی مدارس برخی مناطق مازندران در روز چهارشنبه شده است.

کد مطلب 3832469

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