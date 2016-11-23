برق ۵ درصد مشترکان مازندرانی به دلیل بارش برف قطع است

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در مجموع پنج درصد مشترکان برق استان قطع است، اظهار داشت: این میزان در آمل به بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد می رسد و بیشترین مشکل در غرب شهرستان آمل وجود دارد.

وی با بیان اینکه از مجموع ۷۰ خط اصلی برق شهرستان آمل ۲۰ خط قطع هستند، اظهار داشت: تلاش برای تامین روشنایی و رفع مشکلات فراروی توسط اکیپ های برق استان ادامه دارد و پیش بینی می شود تا ساعاتی دیگر این مشکل رفع شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران با اظهار اینکه میزان خسارات هنوز برآورد نشده، افزود: افتادن شاخه های درختان روی سیم های برق بیشترین مشکل به شمار می رود.

برودت هوا و کاهش تا ۱۰ درجه زیر صفر دمای هوا سبب تعطیلی مدارس برخی مناطق مازندران در روز چهارشنبه شده است.