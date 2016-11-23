یادواره شهدای فرهنگی شهرستان گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این یادواره بعدازظهر چهارشنبه و با حضور مسئولان استانی در گچساران برگزار شد.

مدرس حوزه علمیه شهرستان گچساران در این کراسم گفت: حفظ یاد و خاطره شهدا یک وظیفه مهم فردی و اجتماعی است.

حجت‌الاسلام دریس افزود: عزت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران مرهون شهدا است و شهدای فرهنگی بهترین الگو برای جامعه هستند.

وی بیان داشت: شهدای فرهنگی ما با حضور در جبهه ها از شرف و کیان مملکت دفاع کردند و امروز فرهنگیان ما نیز باید در سنگر آموزش با پرورش جوانان با بصیرت به مملکت خود خدمت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان گچساران ۲۰ شهید فرهنگی به انقلاب تقدیم کره است.