محمدرضا رهبری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: «جوانی از آتلانتا» نوشته هورتون فوت است که به شیوه نمایشنامهخوانی در تالار هنر اصفهان، موزه هنرهای معاصر و موسسه رویش دیگر برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این نمایش تصویرگر آمریکایی های ثروتمندی است که در میانه زندگی اشرافیشان به ناگهان دچار کابوسی احساسی و مالی میشوند، افزود: این نمایش داستان ویل کیدر است که چهل سال برای شرکتی کار کرده است، به ناگهان از آنجا اخراج میشود و از سویی هنوز در اندوه از دست دادن تنها فرزندش دست و پا میزند که در ادامه ماجراهایی رخ میدهد.
مدیر تالار هنر اصفهان با بیان اینکه این نمایش از کنش نمایشی بسیار پر رنگ و جذابی برخوردار است، درباره نقش خوانان این نمایش بیان داشت: آرام زنجانی، سهند سیاوشی، معین وصال، مهدی بابایی، فاطمه اسلامی، فاطمه فلاحتیان نقشخوانی این نمیاشنامه را برعهده دارند و کارگردانی این کار را نیز الهام زنجانی برعهده دارد.
وی با بیان اینکه این نمایشنامه خوانی امروز در تالار هنر اصفهان از ساعت ۱۷ اجرا میشود، گفت: همچنین شاهد تکرار این نمایشنامهخوانی چهارم آذرماه در موزه هنرهای معاصر و پنج آذرماه نیز در موسسه رویش مهر از ساعت ۱۷ خواهیم بود.
رهبری درباره درباره دیگر برنامههای برنامهریزی شده در ماه آذر در این تالار گفت از ۲۲ آذرماه تا ۱۰ دی ماه نیز نمایش «من آنجا نیستم» به کارگردانی لیلا پرویزی در تالار هنر اصفهان به صحنه میرود.
نظر شما