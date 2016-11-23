۹۰۰۰میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه های ورزشی مورد نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر٬ امیر رضا خادم ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در بیرجند، اظهار کرد: باید در راستای توسعه ورزشی خراسان جنوبی گامی محکم و مناسب برداشته شود.

وی خواستار تعامل و ارتباط منطقی مدیران ورزش استان‌ها با بخش های تاثیرگذار شد و افزود: باید زمینه ای فراهم شود تا از امکانات حداکثر استفاده را ببریم.

خادم با اشاره به اعتبارات وزارت ورزش و جوانان٬ بیان کرد: متاسفانه اعتبارات ما در بین اعتبارات دولتی از حداقل‌ها برخوردار است.

خادم ادامه داد: متاسفانه خراسان جنوبی سال گذشته جزو ضعیف‌ترین استان‌ها در جذب منابع غیر دولتی بوده است.

خادم با بیان اینکه ورزش و جوانان با تصمیم قانون گذار در مجلس با یکدیگر ادغام شده‌اند٬ گفت: مغفول ماندن حوزه جوانان کم لطفی است.

معاون حقوقی٬ امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان افزود: یکی از اولویت های همه مدیران ورزشی باید به جوانان معطوف شود.

وی خواستار فراهم کردن حضور بخش خصوصی در عرصه های ورزشی شد و افزود: هیئت های ورزشی باید از بخش خصوصی برای حضور در بخش های ورزشی حمایت کنند.

وی تاکید کرد: نباید زمینه ای فراهم شود که رقبت به حوزه ورزش از جوانان در جامعه گرفته شود.

خادم با بیان اینکه خراسان جنوبی پتانسیل بالایی در ورزش بانوان دارد٬ گفت: این امر رشدی تصاعدی در استان داشته و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین باید تلاش شود ذهنیت منفی از ورزش و جوانان خراسان جنوبی در سطح استان برداشته شود.