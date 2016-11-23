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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۸

عملیات ساخت بلوار ورودی شهرک صنعتی لیا آغاز شد

عملیات ساخت بلوار ورودی شهرک صنعتی لیا آغاز شد

قزوین- در مراسمی با حضور استاندار قزوین عملیات ساخت بلوار ورودی شهرک صنعتی لیای قزوین آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز چهارشنبه پس از بازدید از چند واحد صنعتی تولیدی در شهرک صنعتی لیا کلنگ ساخت بلوار ورودی این شهرک را به زمین زد.

این بلوار به مسافت یک کیلومتر با جدول کشی، زیرسازی و اسفالت بالغ بر یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت.

همچنین عملیات نصب روشنایی معابر در بلوار ورودی شهرک صنعتی لیا با ۱۷۰ میلیون تومان اعتبار آغاز شد.

قرار است عملیات زیرسازی، جدول گذاری، روکش اسفالت و تامین روشنایی معابر این شهرک در مدت یک سال با یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان اجرایی شود.

با ادغام شهرک صنعتی و پارک صنعتی لیا در استان قزوین عملیات زیرساختی و تامین نیازهای خدماتی این شهرک با شتاب بیشتری در حال اجراست.

کد مطلب 3832480

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