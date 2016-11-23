ابتلای۳۰درصدزنان به اختلالات عصبی/۴۱هزار جانباز اعصاب وروان داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن انصاری گفت: از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت تعریف سلامتی برخورداری از آثار جسمی و روانی است که این مورد بر خلاف کشورهاست که سلامت را سلامت جسمی می نامند. با توجه به این تعریف در میابیم بحث سلامتی یک موضوع چند بعدی است و ابعاد مختلف بر آن تاثیر می گذارد.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها بودجه بسیاری برای مشکلات جسمی افراد در نظر گرفته می شود و به مشکلات و آسیب های روانی کمتر پرداخته می شود.

انصاری افزود: امروزه اختلالات مربوط به سلامت روان به صورت مستقیم و غیرمستقیم هزینه بالایی به کشورها تحمیل می کند در این زمینه پدیده اضطراب به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های دنیا شناخته شده است به طوری که ۳۰ درصد از زنان و ۱۹ درصد از مردان به یکی از اختلالات اعصابی مبتلا می شوند.

وی با اشاره به آمار افراد مبتلا به اختلالات روانی طی جنگ تحمیلی گفت: با توجه به اختلالات روانی ناشی از جنگ، ۴۱ هزار نفر جانباز جنگ تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند که ۴ هزار و ۳۸ نفر جانبازان اعصاب و روان را زنان تشکیل می دهند.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: حوادث طبیعی و غیر مترقبه در هر کشو می تواند این علائم را ایجاد کند به طوری که ۱۵.۷ درصد جمعیت معمولی و ۱۸.۱ درصد معلولان نشانه های پی تی اس تی (اختلالات روانی ناشی از سانحه) را از خود نشان می دهند در این زمینه ما اهمیت ویژه ای برای این افراد قائل هستیم زیرا وجود آن ها به عنوان عضوی از خانواده موجب اختلال جدی روانی در خانواده و جامعه می شود.

وی ادامه داد: جانبازان سلامت جسمی و روان خود را برای انقلاب فدا کردند مورد احترام هستند و باید به همسر و فرزندان این افراد توجه شود در این زمینه بنیاد شهید نه تنها به خود جانبازان توجه می کند، بلکه همسر و فرزندان آن ها را مد نظر قرار می دهد زیرا خانواده این افراد اضطراب ها و افسردگی و مشکلات زیادی را در پیش رو قرار دارند.

انصاری با اشاره به اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جانبازان گفت: با توجه به تمامی نکات ذکر شده بنیاد شهید و امور ایثارگران در بحث پیشگیری و درمان خانواده ها اقدامات بسیاری انجام می دهد که از جمله آن ها می توان به برگزاری سخنرانی و کارگاه های آموزشی، پوشش بیمه همگانی و تکمیلی این افراد اشاره کرد علاوه بر آن اگر این جانبازان نیاز به بستری داشته باشند با توجه به کم بودن بیمارستان های اعصاب و روان، بنیاد شهید ۱۰ بیمارستان تخصصی اعصاب روان و ۱۰۰۰ تخت در کشور ایجاد کرده و به آن ها خدمات ارائه می کند.

وی ادامه داد: همچنین ۹۰ مرکز مشاوره برای خانواده این افراد وجود دارد همچنین برای ۷۰ هزار نفر خانواده این افراد کلاس های آموزشی و خانوادگی تاب آوری و آشنایی با بیماری های روانی و تبعات آن به خانواده آموزش داده می شود. اقدام بعدی بنیاد شهید و امور ایثارگران پایش سلامت توسط پزشکان در خانه است که پزشکان به طور دوره ای به آن ها سر می زنند همچنین دارو ها نیز به صورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: اردوهای آموزشی، فرهنگی، تفریحی و درمانی برای این افراد و خانواده آن ها برگزار می شود تمامی این امکانات توسط اداره کل بهداشت روان برای پیشگیری و جلوگیری از پیشرفت بیماری و فراهم کردن شرایط فرهنگی و اجتماعی لازم برای زندگی این افراد در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: ۴۱هزار بیمار اعصاب و روان در کشور داریم و متوسط سن آن ها بین ۵۲ تا ۵۳ سال است این افراد در ۱۰ سال دیگر با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد زیرا طی ۱۰ سال آینده علائم پی تی اس تی در این افراد تشدید می شود به همین منظور در این کنگره برنامه هایی جهت پیشگیری و کنترل این بیماری در دوران سالمندی این افراد تعیین خواهد شد.

در ادامه پرفسور گرجی رئیس دانشگاه مونستر آلمان گفت: مرکز علوم شفا زیرمجموعه بنیاد شهید است و باتوجه به رسالتی که دارد طرحی را با عنوان اضطراب زدایی از سطح جامعه در نظر گرفته است سازمان بهداشت جهانی بیماری اضطراب را به عنوان یک بیماری اساسی طی ۱۰ سال آینده اعلام کرده است .هدف این کنگره بررسی اهداف و تجربیات مهمانان داخلی و خارجی در زمینه پی تی اس تی است امیدواریم طی این دو روز در این زمینه به نتایج مطلوبی برسیم و بتوانیم آن را به عنوان یک مقاله بین المللی منتشر کنیم .

وی ادامه داد: طرح اضطراب زدایی از جامعه چند سالی است که آغاز شده است همچنین به نقشی که اضطراب زدایی می تواند در جامعه داشته باشد که کمتر توجه شده است.اگر بتوانیم از این اضطراب پیشگیری کنیم نه تنها بودجه ای که جهت درمان این افراد استفاده می شود کاهش پیدا می کند بلکه توانایی افراد نیزبیشتر می شود و اقتصاد کشور پیشرفت و بحث اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می کند.