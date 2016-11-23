کرملین آینده روابط روسیه و آمریکا را روشن می داند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رابطه مسکو و واشنگتن در حال بهبود یافتن و بهتر شدن است و این مسأله نیازمند ایجاد ساختار ساده می باشد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین در سخنانی تاکید کرد: به سختی می توان روابط مسکو و واشنگتن را رو به اضمحلال برد. بسیاری از مسائل مثل روز روشن است اما ما بدون شرط می گوییم که مجددا صحبت ها را شروع می کنیم و ساده و واضح اما نه سریع. همچنین مذاکرات را در یک روند ساختاری شروع خواهیم کرد.

وی همچنین یاد آور شد که مسکو به ایجاد رابطه اصولی متقابل با واشنگتن خوشبین است.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه بیان داشت: می خواهم سخنان رئیس جمهور پوتین را یادآوری کنم؛ وی مکررا و در موارد مختلف درباره ی امیدوار بودن به ایجاد رابطه دوستانه، سودمند و برابر با آمریکا صحبت کرده است.

این در حالی است که پیش تر ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بود که نسبت به دستیابی به تفاهم با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امیدوار است.

گفتنی است، در ۱۸ نوامبر نیز سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود که بین پوتین و ترامپ، یک فهم سیاسی مشترک وجود دارد.