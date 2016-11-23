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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۶

مسئول بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان همدان خبر داد:

استقرار بیمارستان صحرایی در مسیر حرکت زائران حسینی

استقرار بیمارستان صحرایی در مسیر حرکت زائران حسینی

همدان - مسئول بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان همدان از استقرار بیمارستان صحرایی در مسیر حرکت زائران حسینی خبر داد.

مهدی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استقرار دو بیمارستان صحرایی پس از برگزاری جلسه استقبال زائران در استانداری همدان و با همکاری و هماهنگی بسیج جامعه پزشکی استان همدان انجام شد.

ملکی محل پایگاه‌های استقبال از زائران را در کربلای معلی واقع در ۱۵۰۰ متری حرم حضرت عباس(ع) با حضور ۱۲ کادر درمانی و پزشکی از ۲۳ آبان ماه و دیگری در سه راهی بهار ورودی شهر همدان از ۲۸ آبان ماه اعلام کرد.

وی افزود: پایگاه مستقر در شهرستان بهار در ۳ شیفت توسط بسیج جامعه پزشکی استان پوشش داده می‌شود که تأمین نیروی انسانی شیفت عصر روز دوم آذرماه بر عهده بسیج جامعه پزشکی مرکز بهداشت شهرستان همدان بود و در این شیفت ۱۵ کادر بهداشتی درمانی حضور داشتند.

ملکی تأمین غذای زائران کربلا را بر عهده شهر بهار و روستای «حسام‌آباد» بهار با سرو ۲۵۰۰ غذا در هر وعده اعلام کرد و گفت: بازدید از محل تهیه، طبخ و توزیع غذا، بررسی نمک مصرفی، کنترل آب و آموزش به افراد آشپزخانه در ارتباط با روغن مصرفی و رعایت موازین بهداشتی توسط مهندسان بسیجی بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان همدان از دیگر اقدامات انجام شده است.

کد مطلب 3832483

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