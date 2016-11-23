به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، سید حسن ابراهیمی اظهار داشت: در پی اعلام خبر افراد مضطر در دریا با شماره ۱۵۵۰ مرکز هماهنگی عملیات جستجو و نجات دریایی چابهارمبنی بر سرگردانی افراد قایق صیادی با سه نفر سرنشین در ۲۲ مایلی بندر چابهار، بلافاصله شناور ناجی ۵ به سمت حادثه دیدگان اعزام و پس از دو ساعت و نیم کارعملیاتی جستجو، شناور مضطر به همراه سه سرنشین پیدا و به منطقه ایمن انتقال داده شد.

وی افزود: توصیه ما به دریانوردان این است که هشدارهای هواشناسی و مسایل ایمنی را جدی بگیرند و وسایل و تجهیزات ایمنی نجات اعم از لایف رینگ vhfو gps را به همراه داشته باشند.