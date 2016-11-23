اجرای تفاهمنامه همکاری معاونت بهداشتی همدان با دانشکده دندانپزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان، تفاهمنامه همکاری معاونت امور بهداشتی دانشگاه با دانشکده دندانپزشکی به منظور اجرای طرح تحول نظام سلامت و ارائه خدمات دندانپزشکی سطح دو به کودکان روستایی اجرا شد.
مسئول واحد بهداشت دهان و دندان معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان اظهار کرد: این تفاهمنامه با هدف ارائه خدمات به گروه هدف به ویژه دانشآموزان روستایی پایه اول تا ششم انجام شد.
بهروز صدیقی بیان کرد: از این پس این خدمات علاوه بر مراکز بهداشتی ـ درمانی در دانشکده دندانپزشکی هم ارائه میشود.
وی این اقدام را با هدف پوشش هرچه بهتر خدمات دندانپزشکی برای جامعه هدف دانست و افزود: به ازای خدمات ارائه شده به مراجعهکنندگان روستایی توسط دانشکده دندانپزشکی، معاونت امور بهداشتی دانشگاه نیز در پایان هر ماه برابر اسناد ارائه شده، کل هزینهها را پرداخت میکند و محدودیتی در این مورد وجود ندارد.
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