قاچاق دلیل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی مظفری، ظهر چهارشنبه در نشست طرح ملی مبارزه با عرضه کالا قاچاق و ارز در مشهد با اشاره به حوزه کاری دادگستری، اظهار کرد: دادگستری نباید ضامن و متعهد در تمام امور باشد. وی افزود: برخی از سازمانها برای رسیدگی به امور عامیانه باید مشخص شوند و مراجعه به دادگستری برای رسیدگی به موضوعاتی از قبیل طلاق صلاح نیست.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: درصورتیکه مدیران در حوزه کاری خود بهطور شایسته و صحیح عمل کنند، تعداد مراجعهکننده و پروندههای دستگاه قضایی کاهش پیدا میکند.
حجتالاسلام مظفری با اشاره به کوتاهی برخی از مدیران دستگاهها در حوزه مسئولیت خود، بیان کرد: با کوتاهی مسئولان ، برخی از منابع طبیعی مورد تصرف قرارگرفته و موضوع بازپسگیری آن به دادگستری سپردهشده است؛ درصورتیکه اگر سازمان مربوطه بهدرستی عمل میکرد، وظیفه رفع تصرف به دادگستری محول نمیشد.
وی ادامه داد: هماکنون حتی اختلافات ورزشی نیز در حال ارجاع به دادگستری است درصورتیکه هر ادارهای باید خود از عهده کار و وظایفش برآید.
رئیسکل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: دستگاه قضائی نباید در زندگی مردم بهعنوان یک موضوع مهم مطرح شود و مردم باید فقط در شرایط ناچاری به دادگستری مراجعه کنند.
وی بابیان اینکه، با کاهش قاچاق شمار پروندههای قضایی کاهش مییابد، تصریح کرد: قاچاق دلیل بسیاری از مشکلات اقتصادی است و نقش مهمی نیز در تشکیل پروندههای قضایی دارد.
حجتالاسلام مظفری با اشاره به اینکه راههای مبارزه با قاچاق جنبه کاربردی پیداکرده و از حالت شعار خارجشده اضافه کرد: اقدامات خوبی طی سالهای گذشته در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته و سازمان تعزیرات حکومتی عملکرد قابل قبولی در این بحث داشته است.
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