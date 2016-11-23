به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، شهرام امیریان اظهار داشت: در تداوم برنامه‌های اجرایی پلیس در مرکز استان به منظور ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با جرایم و ناهنجاری های اجتماعی، طی چند روز گذشته طرح عملیاتی برخورد با سارقان اجرا شد.

وی افزود:‌ در اجرای این طرح ۲۷ نفر سارق سابقه‌دار در شهرستان اراک دستگیر شدند که در روند تحقیقات مأموران انتظامی به ۲۵ فقره سرقت در شهر اراک اعتراف کردند.

امیریان تصریح کرد: اموال کشف شده از سارقان با هماهنگی دستگاه قضایی به مالباختگان تحویل شد و دستگیرشدگان نیز برای برخورد قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک از شهروندان خواست تا هرگونه موارد مشکوکی را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند تا در اسرع وقت موضوع بررسی و با متخلفان برخورد قانونی صورت پذیرد.