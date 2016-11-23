کهگیلویه و بویراحمد رتبه بیستم اقتصاد مقاومتی کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی شامگاه چهارشنبه در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: استان در مجموع بخش های مختلف گزارش شده ۱۰۱ امتیاز به دست آورده که پایین بودن امتیازات در چند بخش نیاز به تلاش و کار بیشتری برای ارتقای رتبه استان را طلب می کند.

نوروزی با بیان اینکه در زمینه پرداخت تسهیلات رونق تولیدو خروج از رکود استان امتیازی به دست نیاورده است، ابراز داشت: فاصله ثبت نام تا پرداخت تسهیلات رونق تولید مناسب نیست و باید زمان بندی مناسب و سریعتری برای ارائه تسهیلات وجود داشته باشد.

نوروزی گفت: در زمینه واگذاری طرح های عمرانی ۲۴ پروژه شناسایی شده، اما به دلیل عدم فراخوان توسط دستگاه ها و واگذاری امتیاز پایینی کسب شده است.

وی با اشاره به اینکه استان در زمینه ساختار استانی بیش از ۷۳ امتیاز را به دست آورده است، عنوان داشت: بیشترین امتیازات کسب شده برای استان در زمینه سازمان دهی و اجرا و اقدامات عمومی است.

نوروزی همچنین به کسب امتیاز بسیار پایین در برخی از حوزه های مشخص شده در گزارش اشاره کرد و افزود: نیاز است با نگاه کارشناسی و اقدامات لازم جایگاه استان در این زمینه ارتقا پیدا کند.