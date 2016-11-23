به گزارش خبرگزاری مهر، «بوروت پاهور» رئیس جمهور اسلوونی که در رأس یک هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به کشورمان سفر کرده است صبح امروز با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ابتدا لاریجانی گفت: سفر رئیس جمهور اسلوونی به جمهوری اسلامی و تأسیس سفارت این کشور در تهران نقطه عطفی در تاریخ روابط دو کشور به شمار می‌آید.

وی افزود: در جمهوری اسلامی ایران نسبت به گسترش روابط دوستانه و همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و فرهنگی بین دو کشور دوست جمهوری اسلامی و جمهوری اسلوونی دید مثبتی وجود دارد و مجلس شورای اسلامی از افزایش مناسبات فی مابین بر اساس احترام و منافع متقابل استقبال و حمایت می‌کند.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: اقدامات مناسبی برای تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حال انجام است و مجلس شورای اسلامی نیز از این فرآیند حمایت می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: حقیقت تلخی که وجود دارد حضور شوم پدیده تروریسم در منطقه ماست و طی سال‌های اخیر روند حرکت آن رشد تأمل ‌برانگیزی داشته که معلول عدم اهتمام و اراده جدی سیاسی در سطح بین‌المللی و روش‌های نادرست مقابله با آن است.

وی افزود: در عراق، دولت، نیروهای مسلح و نیروهای مردمی این کشور به توفیقات مهمی در مبارزه با گروه‌های تروریستی در موصل دست یافته‌اند. در مورد سوریه نیز ما از همان ابتدای بحران در این کشور معتقد به اتخاذ رویکرد سیاسی بودیم و گذشت زمان این حقیقت را اثبات نمود که توسعه دموکراسی در یک کشور با پراکندن تروریست‌ها در خاک آن و تسلیح و حمایت از آنها امکان‌پذیر نیست.

وی در مورد یمن نیز تأکید کرد: اقدامات قهری علیه یمن به گسترش ناامنی و بی ثباتی در منطقه منتج ‌شده است.

تروریسم در منطقه و جهان شکل نگران‌کننده ای به خود گرفته است

در ادامه این دیدار بوروت پاهور رئیس جمهور اسلونی سفر خود به جمهوری اسلامی و ملاقات با مقامات عالی‌رتبه کشورمان را بسیار موفقیت‌آمیز دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری مهم و تأثیرگذار در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و برخوردار از فرهنگ و تمدن غنی و کهن است و دوستی و روابط نزدیک اسلوونی با این کشور حائز اهمیت فراوانی است.

وی گفت: اهمیت جایگاه و موقعیت راهبردی و ثبات ایران در منطقه انگیزه کافی برای توسعه مناسبات با اسلوونی ایجاد می‌کند و تأسیس سفارت در تهران نیز دلیل این مدعا است و بدون تردید آینده روشنی در انتظار روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف می‌باشد.

رئیس جمهور اسلوونی افزود: موضوع تروریسم در منطقه و جهان واقعا شکل نگران‌کننده ای به خود گرفته است و در حال حاضر اراده سیاسی محکمی برای مبارزه جدی علیه آن در سطح بین‌المللی مشاهده نمی‌شود و لازم است یک تلاش همگانی در این خصوص صورت پذیرد.

بوروت پاهور برجام را یک تلاش بسیار خوب برای باز شدن پنجره‌های وسیع‌تر جهت ارتباطات و تعاملات سیاسی و اقتصادی تهران با اروپا و جهان خواند و افزود: اسلوونی نیز به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا از آن حمایت جدی کرد.

وی در پایان گفت: اسلوونی برای سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های اقتصادی و تجاری در بخش‌های مختلف فناوری‌های نوین، صنعتی، محیط زیست و انرژی‌های نو با جمهوری اسلامی آمادگی دارد.

گفتنی است رئیس جمهور اسلوونی ضمن بازدید از مجلس شورای اسلامی دقایقی در صحن علنی حضور یافت و در سخنانی خود با تأکید بر نقش مهم پارلمان در تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی کشورها خواستار حمایت هر چه بیشتر مجلس شورای اسلامی از گسترش روابط فیمابین شد.