مدیریت صحیح منابع آب موجود در گرو تغییر الگوی مصرف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی روز چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان مرکزی در اراک اظهار داشت: طی سال های اخیر مشکل خشکسالی، کمبود منابع آبی و کاهش سطح آب های زیرزمینی را در نقاط مختلف استان رقم زده اما این مساله به تنهایی عامل کمبود آب نیست و موضوع تاثیرگذار دیگر روش ناصحیح در مصرف آب بوده است.

وی افزود: در حال حاضر با مشکل جدی در حوزه منابع آب در استان مرکزی روبرو هستیم و اگر برای این موضوع چاره ای اندیشیده نشده و اقدامی انجام نشود، در آینده با مشکلات جدی تری روبرو خواهیم شد.

استاندار مرکزی بیان داشت: برای نهادینه سازی و اجرای الگوی صحیحی مصرف در تمام بخش ها، باید اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انجام شود تا بتوانیم به درستی منابع آب موجود را مدیریت کنیم.

زمانی قمی تصریح کرد: مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط با این حوزه در استان، مساله فرهنگ سازی و اجرای الگوی صحیح مصرف آب را به طور جدی مدنظر قرار دهند.

وی خاطرنشان ساخت: در بخش کشاورزی الگوی مصرف آب باید به کل تغییر کند و روش های نوین آبیاری و بهره گیری از کشت های کم آب بر ترویج شود چرا که عمده مصرف آب در حال حاضر در بخش کشاورزی است و اگر در این حوزه الگوی مصرف تغییر نکند طی دو دهه آینده با بحران در منابع آبی استان روبرو می شویم.

استاندار مرکزی افزود: ۲۰۰میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد حلقه شمالی آبرسانی در شهرستان اراک، به منظور تامین آب شرب سالم و بهداشتی در نظر گرفته شده است.

ضرورت مدیریت میزان مصرف چاه های آب کشاورزی در استان مرکزی

عزیز فیلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت مدیریت میزان مصرف چاه های آب کشاورزی در استان مرکزی، گفت: میزان مصرف چاه های آب کشاورزی باید مشخص باشد و نصب کنتورهای حجمی برای این چاه ها هر چه سریعتر اجرایی شود.

وی افزود: مقرر بود تا پایان سال جاری یک هزار چاه آب کشاورزی در استان به کنتور مجهز شوند که به نظر می رسد تا پایان سال نیمی از این تعداد تجهیز شوند و مابقی نیز در گرو تامین اعتبار است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی همچنین با اشاره به اهمیت سد کمال صالح در تامین آب شرب جمعیت ۶۰۰هزار نفری مردم شهرستان اراک بیان کرد: مساله بهداشت آب این سد از جمله مباحث مهمی است که همواره باید به آن توجه شود و در این راستا پساب های مناطق جمعیتی حاشیه این سد باید ساماندهی و مدیریت شود.

فیلی خاطرنشان ساخت: همچنین معادن سیلیس اطراف این سد باید طبق ارزیابی و جانمایی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی به محل جدید و دور از سد منتقل شوند.